Наступление Хафтара в Ливии: какова позиция Евросоюза?

Генерал Халифа Хафтар

В ночь на 23 апреля представители командующего самопровозглашенной Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара объявили о начале второй фазы наступления на столицу Ливии. Впервые о наступлении было заявлено 5 апреля, а первая реакция на него от Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини поступила только через неделю. В опубликованном заявлении Могерини назвала нападения ЛНА "опасностью для людей в стране", а также для мирного процесса в Ливии, который проходит под эгидой ООН. Могерини призвала все противоборствующие стороны к перемирию, однако в том комментарии не назвала фамилию Хафтара, хотя несколько дней спустя, во время выступления в Европарламенте, все-таки упомянула его.

Особое отношение Франции к Хафтару

Хафтар не был упомянут в документе из-за того, что на этом в кулуарах якобы настояла Франция. Бывший генерал армии в значительной мере ответственен за раскол в Ливии, случившийся после гражданской войны 2014 года, так как Хафтар, как и ЛНА, не признает правительство национального согласия в Триполи.

ЛНА и Хафтар не были признаны на государственном уровне, хотя в 2017 году только что избранный президент Франции Эмманюэль Макрон помог генералу: желая содействовать скорейшему решению ливийского конфликта, Макрон пригласил конкурирующих за власть политиков, Хафтара и главу правительства национального согласия Фаиза Сараджа, в Париж и провел с ними переговоры. Тогда встреча закончилась успехом: Сарадж и Хафтар объявили о договоренности провести новые выборы во всей Ливии. Однако до самих выборов дело не дошло.

Париж несет особую ответственность за события в Ливии, поскольку именно Франция в 2011 году была движущей силой военной интервенции. Бомбардировки, осуществляемые силами международной коалиции под предводительством Франции, тогда привели к свержению режима Муаммара Каддафи и образованию нынешнего вакуума власти.

Триполи против французской позиции по Ливии

После Макрона Хафтар встретился и с другими зарубежными политиками. Со временем генералу удалось по-тихому укрепить свою власть, постепенно привлекая на свою сторону маленькие группы населения - вероятно, при финансовой поддержке России и некоторых стран Персидского залива.

За несколько недель до того стало известно, что Хафтар держит под контролем важные нефтяные месторождения на юге Ливии. Для Франции речь здесь идет не только о нефти, но и о геополитически важной государственной границе, поскольку за ней находятся бывшие французские колонии - Чад и Нигер. Если в Париже считают, что у Хафтара бóльшие возможности для стабилизации положения в Ливии, то поддержка Франции кажется логичной.

Однако официальная французская позиция выглядит иначе. 19 апреля Елисейский дворец недвусмысленно заявил: "Франция поддерживает законное правительство Фаиза Сараджа и посредничество ООН в мирном урегулировании". Однако многие в это верят с трудом, включая само правительство национального согласия в Триполи, один из министров которого обвинил Париж в поддержке "преступника Хафтара". Триполи разорвал дипломатические отношения с Францией, а в минувшие выходные в городе прошли уличные акции протеста, направленные против Хафтара и французской политики.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини, ранее никогда не конфликтовавший с Францией, также обвинил Францию в сотрудничестве с Хафтаром. Сама Италия иногда называет себя "северным соседом" Ливии, которая в первой половине двадцатого века была итальянской колонией. С тех пор как Ливия превратилась в один из перевалочных пунктов для африканских беженцев, стремящихся в Европу, правительство в Риме выказывает особую заинтересованность в упорядоченных отношениях.

Германия заостряет внимание на ливийском кризисе

Немецкое правительство должно "приложить все усилия, чтобы привести итальянцев и французов к единой линии", потребовал в интервью DW представитель парламентской фракции партии "Союз-90/зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour). "Французской стороне нужно понять, что в рамках ЕС нужно стремиться к балансу интересов", - полагает Нурипур.

Германия, занимающая в апреле пост председателя Совета Безопасности ООН, играет особую роль в урегулировании международных конфликтов. В марте в Совбезе ООН председательствовала Франция, и в качестве символа сплоченности обе страны в течение двух месяцев делили друг с другом кресло руководителя. Однако в ливийском вопросе Париж и Берлин, похоже, пока далеки друг от друга.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) осудила наступление Хафтара на Триполи. Однако официальный Берлин также должен настоять на применении Францией ее влияния на Хафтара, чтобы тот не ухудшил положение, говорит Омид Нурипур. "Крепкая дружба с Францией должна дать возможность для широких маневров", - считает политик.

Россия и США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Ливии

Как председатель Германия направила свои действия на то, чтобы Совбез ООН занялся ситуацией в Ливии. Экстренное заседание в минувший четверг, однако, не привело к общему решению, и дело было явно не во Франции, а в точках зрения РФ и США, обладающих правом вето. Информагентство Reuters из дипломатических кругов узнало, что Россия не хотела называть Хафтара ответственным за события в Ливии, а США не объяснили свою позицию.

При этом в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп еще несколько дней назад поговорил по телефону с Хафтаром. Трамп отметил роль генерала в антитеррористической борьбе и охране ливийских нефтяных запасов. Американская администрация утверждает, что во время разговора Трампа и Хафтара речь шла об "общем видении" перехода Ливии к стабильной демократии.

Пока мировое сообщество не поняло, как реагировать на события в Ливии, Халифа Хафтар продолжает действовать. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о 254 погибших и более чем о 1200 раненных с начала наступления. По свидетельствам очевидцев, в авианалетах на Триполи принимают участие и дроны - в то время как ранее войска Хафтара применяли при налетах более старые военные самолеты, преимущественно из военного парка бывшего СССР. Использование дронов - знак сильной поддержки из-за рубежа.