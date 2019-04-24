Эрдоган теряет контроль над Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган столкнулся с неожиданной оппозицией внутри своей партии. Еще недавние союзники все смелее критикуют его руководство после ухудшения экономической ситуации и провала на местных выборах в прошлом месяце.

Ахмет Давутоглу, которого Эрдоган однажды назначил руководителем правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР), призвал "признать снижение общественной поддержки" из-за проводимой "необдуманной" политики.

В обнародованном в понедельник заявлении бывший премьер-министр избегает какой-либо личной критики Эрдогана, хотя осуждает проводимую им политику, в том числе управление экономикой, ограничения основных прав граждан и давление на свободу слова.

"Мы не сможем преодолеть углубляющейся экономический кризис, отрицая его существование, - указывает Давутоглу, который до сих пор является членом ПСР, хотя больше не входит в парламент. - Кризис управления лежит в основе нынешнего экономического спада".

Этот критический выпад, по мнению Bloomberg, явно указывает на напряженную ситуацию в Турции, в то время как Эрдоган пытается всеми силами сохранить контроль над политическими процессами в стране и подавить любую оппозицию.

Находясь у власти почти 20 лет, президент Турции и его партия впервые проиграли в крупнейших городах страны. Экономика находится в крайне тяжелом положении из-за резкой девальвации национальной валюты и реальной угрозы новых санкций США. Давутоглу предостерегает от отхода от рыночной экономики и считает, что избирательный альянс ПСР с ультранационалистами делает правящую партию заложником меньшей политической силы. Проправительственные СМИ Турции пока замалчивают обращение Давутоглу.

Следует понимать, что, критикуя Эрдогана, Давутоглу бросает вызов лидеру, который не раз одерживал победу над могущественными противниками и пережил попытку государственного переворота в 2016 г. 65-летний Эрдоган неоднократно предупреждал членов своей партии не совершать "измены" и всегда боролся с любыми формами инакомыслия внутри партии.

По мнению Нихата Али Озканы, аналитика базирующегося в Анкаре Фонда исследований экономической политики Турции, попытка Давутоглу реформировать партию обречена на провал.

"У Давутоглу нет ни влияния, ни какой-либо поддержки среди сторонников ПСР, чтобы изменить политику Эрдогана, - отмечает Озканы. - Эрдоган по-прежнему принимает все ключевые решения в партии".

Пока неясно, к чему может привести публичная критика Давутоглу. Его заявление может подтолкнуть к открытому бунту тех членов ПСР, которые также встревожены экономической ситуацией в стране и союзом с националистами.

Если Эрдоган решит демонизировать критиков, вместо того чтобы прислушаться к ним, внутренняя оппозиция может решить создать альтернативную политическую партию, полагают независимые аналитики. Что бы ни случилось, Эрдоган попытается нивелировать потерю контроля над ключевыми городами на местных выборах 31 марта.

Поражение в Стамбуле, где Эрдоган в свое время начал свою политическую карьеру, оспаривают главные помощники президента.

Ожидается, что на этой неделе Высший избирательный орган Турции рассмотрит требование ПСР аннулировать результаты муниципальных выборов в Стамбуле из-за якобы "значительных нарушений" и провести новое голосование.