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США выиграли спор с Китаем в ВТО
12:48 19.04.2019 |
США выиграли спор, начатый в ВТО еще администрацией Барака Обамы. Организация пришла к выводу, что Пекин, установивший тарифные квоты на рис, пшеницу и кукурузу, действовал вразрез с ее принципами.
"Базовый критерий правомочности, примененный Китаем при введении тарифных квот для пшеницы, риса и кукурузы, не соответствует обязательству вводить тарифные квоты на транспарентной, предсказуемой и справедливой основе", - говорится в решении арбитров,
Но проблема не в самих квотах, а в "двухуровневой тарификации" (TRQ). Эту систему Китай выстроил таким образом, что зарубежные поставщики просто не знают, будет их сельхозпродукция востребована или нет и какая пошлина будет установлена, а в итоге несут убытки.
При этом против квот как таковых ВТО ничего против не имеет: в решении отмечается, что США не смогли убедить третейскую группу в том, что КНР нарушила Соглашение о тарифах и торговле от 1994 г. в том, что касается квот.
В своем заявлении торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр сельского хозяйства США Сонни Пердью приветствовали решение ВТО, заявив, что система Китая "в конечном итоге препятствует доступу американских фермеров на китайский рынок зерна". Если бы китайские TRQ использовались в полном объеме, то только в 2015 г. было бы импортировано кукурузы, пшеницы и риса на $3,5 млрд, говорится в оценках Министерства сельского хозяйства США.
В свою очередь китайское министерство торговли объявило, что "сожалеет" о решении ВТО. В заявлении ведомства отмечается, что Китай "будет надлежащим образом решать этот вопрос в соответствии с процедурами разрешения споров ВТО, активно обеспечивать стабильность многосторонней торговой системы и продолжать администрировать соответствующие квоты на импортные сельскохозяйственные тарифы в соответствии с правилами ВТО".
Любая из сторон может обжаловать решение в течение 60 дней.
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