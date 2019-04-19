Лидеры демократов в США обвинили генпрокурора в искажении доклада Мюллера

Чак Шумер и Нэнси Пелоси

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр намеренно исказил значительную часть доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. С таким совместным заявлением cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выступили в четверг, 18 апреля.

Лидеры демократов отмечают, что неотредактированный доклад изображает главу государства Дональда Трампа "плетущим паутину обмана, лжи и ненадлежащего поведения" и в то же время "ведущим себя так, точно к нему не применим закон". Пелоси и Шумер подчеркивают, что утверждения генпрокурора о полноценном сотрудничестве Трампа и Мюллера не соответствуют действительности. Кроме того, спецпрокурор отмечает несколько действий президента, которые указывают на попытку воспрепятствовать правосудию, хотя Барр заявил об обратном.

Штаб Трампа "открыто поощрял" попытки вмешательства России

По словам лидеров демократов, результат расследования подтверждает, что члены предвыборного штаба Трампа "были осведомлены о попытках России вмешаться в выборы". Однако они не сообщили об этом федеральным властям, как "поступил бы любой патриот-американец". Штаб Трампа, включая самого кандидата, "открыто поощрял" подобные действия "с целью выиграть избирательную кампанию", говорится в заявлении Пелоси и Шумера.

Доклад без секретных сведений и части свидетельских показаний

Результат почти двухлетнего расследования команды спецпрокурора был представлен общественности 18 апреля в отредактированном виде. По словам Барра, из доклада была убрана "чувствительная" информация, включая секретные сведения и показания некоторых свидетелей. Позднее Минюст США заявил, что через несколько дней некоторые конгрессмены смогут изучить версию доклада, отредактированную "в меньшей степени".

Трамп назвал назначение Мюллера "концом президентства"

В мае 2017 года Дональд Трамп заявил, что назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по России означает для главы государства "конец президентства". Как пишет The Washington Post, именно так Трамп отреагировал на сообщение Джеффа Сешнса, занимавшего в то время пост главы Минюста. "Боже мой! Это ужасно! Мне конец (I'm fucked)!" - цитирует газета слова Трампа со ссылкой на показания экс-главы администрации генпрокурора США.

При этом после публикации доклада Мюллера на сайте минюстиции Трамп назвал "потраченным впустую" время, в течение которого оно велось. "У меня было право покончить с охотой на ведьм, если бы я захотел", - написал Трамп в своем микроблоге Twitter. Он подчеркнул, что "мог бы уволить всех, включая Мюллера".

Спецпрокурор не нашел сговора штаба Трампа с Кремлем

Комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера с мая 2017 года расследовала предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году. После ознакомления с результатами расследования в марте 2019 года Барр заявил, что Мюллер не обнаружил сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

По словам генпрокурора, в докладе не отрицается факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года, однако доказательств связи этой деятельности с командой Трампа найдено не было. Вмешательство в выборы происходило, по данным Роберта Мюллера, через "Агентство интернет-расследований", которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, а также через хакерские атаки.