Берлин отверг греческие требования о репарациях

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Берлин отверг греческие требования о репарациях

09:38 19.04.2019 |

Мир

 Высадка нацистского десанта на Крите

Власти ФРГ решительно отвергли новые требования Греции о репарациях за ущерб, нанесенный стране Германией в годы двух мировых войн. "Позиция федерального правительства остается неизменной: вопрос о немецких репарациях окончательно урегулирован как юридически, так и политически", - заявил в четверг, 18 апреля, официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

В Берлине вопрос репараций Греции считают закрытым

В Берлине указывают на заключенный в 1990 году договор "два плюс четыре" о восстановлении единства Германии. Этот договор, который подводит черту под событиями Второй мировой войны, признан и Грецией, выплаты дополнительных репараций он не предусматривает.

Германия в послевоенные годы выплатила жертвам национал-социалистического режима в Греции компенсации на общую сумму в 115 миллионов марок ФРГ, которые, по договору от 1960 года, покрыли все индивидуальные требования. Что касается многомиллионного кредита "третьему рейху", который был вынужден предоставить в 1942 году Национальный банк Греции, то, по данным правительства ФРГ, этот вопрос урегулирован Лондонским соглашением о долгах 1953 года.

Кроме того, на первой конференции по репарациям, которая состоялась осенью 1945 года в Париже, Греции была определена ее доля в общей сумме репараций за Вторую мировую войну. Согласно тому решению, Греция получила из послевоенной Западной Германии товаров на сумму, которая в пересчете на нынешний курс составила около 2 миллиардов евро.

Что касается репараций за Первую мировую войну, то Германия полностью завершила их выплату в 2010 году.

Афины насчитали 300 миллиардов

Парламент Греции накануне, 17 апреля, большинством голосов одобрил резолюцию, обязывающую правительство Алексиса Ципраса добиться выполнения греческих требований "всеми необходимыми дипломатическими и юридическими средствами".

Требовать репараций Ципрас пообещал еще на выборах в 2015 году. Парламентская экспертная комиссия в 2016 году оценила их сумму приблизительно в 300 миллиардов евро. Эта сумма должна компенсировать разрушения и грабежи во время Первой мировой войны, а также ущерб, нанесенный Греции во время гитлеровской оккупации с апреля 1941 по сентябрь 1944 года.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

09:15 Доллар 19 апреля слабо снижается к мировым валютам после роста днем ранее

09:07 Еврооблигации Украины упали на 0,6-1,4% на новостях о ренационализации Приватбанка и санкциях РФ

08:47 Биржи АТР 19 апреля изменяются разнонаправленно при сниженном объеме торгов

08:09 Порошенко подключил СБУ и Минюст к делу ПриватБанка

08:05 НБУ и Минфин заявили о защите интересов вкладчиков ПриватБанка

07:59 Биржи США закрылись 18 апреля в плюсе перед праздниками

18.04 Доллар дорожает из-за католиков и Зеленского

18.04 Решение суда по ПриватБанку не повлияет на сотрудничество с МВФ - эксперт

18.04 Как и почему национализировали ПриватБанк. Самые важные моменты

18.04 Депозитные ставки для физлиц 18.04.19

18.04 Украинские страховщики жизни в 2018г увеличили сбор платежей на 34,1% - Нацкомфинуслуг

18.04 Доллар растет к евро 18 апреля на сильных статданных из США

18.04 Решение о незаконности национализации Приватбанка засекречено и не подлежит обнародованию, - суд

18.04 Ломбардам хотят разрешить совершать валютообменные операции

18.04 Суд отказал в снятии ареста со счетов Януковича, - ГПУ

• дальше…

09:10 Россия запретила только 1% экспорта в Украину

09:07 Еврооблигации Украины упали на 0,6-1,4% на новостях о ренационализации Приватбанка и санкциях РФ

08:44 Нефть 19 апреля торгуется у максимума за 5 месяцев на сокращении экспорта из Саудовской Аравии

08:30 Как Гройсман и Коболев не могут снизить цены на газ для украинцев

08:21 Рейтинговые агентства дают Украине шанс. Но риск дефолта остается

18.04 Решение суда по ПриватБанку не повлияет на сотрудничество с МВФ - эксперт

18.04 Война за таможню: Кому выгоден контрабандный хаос при Зеленском

18.04 Глава Минфина назвала главные риски экономики Украины

18.04 Украина быстро заместит возникший дефицит из-за запрета экспорта нефтепродуктов из РФ - «А-95»

18.04 АМКУ разрешил "Метинвесту" купить более 50% Днепровского КХЗ

• дальше…

09:47 Лидеры демократов в США обвинили генпрокурора в искажении доклада Мюллера

09:40 Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС

09:38 Берлин отверг греческие требования о репарациях

09:33 Венесуэла может обходить санкции США с помощью "Роснефти"

09:29 Реальные доходы населения России опять падают

09:10 Россия запретила только 1% экспорта в Украину

18.04 Доклад Мюллера опубликован. Что мы узнали о связях Трампа с Москвой?

18.04 Топ-10 городов мира, где живут магнаты недвижимости

18.04 Россия запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов

18.04 В ЕС запретят двойные стандарты качества продуктов

18.04 Польша сокращает импорт нефти из России, предпочитая закупать «черное золото» у Саудовской Аравии

18.04 Президент Израиля поручил Нетаньяху формирование правительства

18.04 Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание российских денег – СМИ

18.04 Парламент Греции принял резолюцию о требовании репараций от Германии

18.04 Северная Корея объявила об испытании нового тактического оружия

• дальше…

18.04 Американская The Goldman Sachs Group намерена купить «БЦ Платинум Плаза» через кипрские UCPIH LTD и Dragon Capital Investments

18.04 В Киеве запустят сервис Uber Shuttle

18.04 Укравтодор планирует сделать из трассы Киев - Одесса автобан

12.04 Поляки построят мусороперерабатывающий комплекс для Винницы

12.04 В Украине могут появиться диагональные «зебры»

12.04 Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии

12.04 Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости - КГГА

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

08.04 К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

05.04 Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL

04.04 С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

04.04 В Киеве продлили пилотный проект по прокату велосипедов

02.04 КС признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

• дальше…

09:02 Продвижение под Марьинкой. Что даст ВСУ захват «Крокодила» и Конефермы

18.04 Война за таможню: Кому выгоден контрабандный хаос при Зеленском

18.04 Распустить до 27 мая. Как Зеленский попал в зависимость от Парубия

18.04 Возглавить Минюст. Что ищет юрист Коломойского в Конституционном суде

18.04 Окружной админсуд Киева по заявлению нардепа Антонищака приостановил конкурс на пост главы ГТС

18.04 Интервью Зеленского за 5 минут. Легалайз, опенспейс и бла-бла-бла

18.04 Коломойский вернется в Украину в случае победы Зеленского

18.04 Команде Зеленского не известно о сотрудничестве с американскими лоббистами из Signal Group

17.04 Бывший глава «Нафтогаза» Дубина оказался в команде Зеленского

17.04 На кого будет работать Высший совет правосудия после выборов

17.04 Луценко допускает участие в выборах Рады в октябре

17.04 Луценко не намерен подавать в отставку в случае победы Зеленского на выборах Президента

17.04 Взятка Крючкова. Сможет ли ГБР посадить Сытника

17.04 Пленные моряки и синдром Харьковских соглашений

17.04 В РФ заявили, что Украина не имела права жаловаться в морской трибунал ООН

• дальше…

18.04 У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes

18.04 Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant

18.04 Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

17.04 Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений

17.04 Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов

17.04 Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами

17.04 Sony становится конкурентом Uber

17.04 Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

16.04 Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом

16.04 Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов

15.04 Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента

15.04 Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID

15.04 Автомобили Volvo для Европы начнут общаться друг с другом

15.04 Xiaomi выпустила велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump за $30

15.04 Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей

• дальше…

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно