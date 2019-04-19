Венесуэльский государственный нефтяной концерн Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), возможно, использует российскую нефтяную госкомпанию "Роснефть" для обхода санкций США. Об этом агентство Reuters сообщает в четверг, 18 апреля, со ссылкой на неназванных собеседников.

По их информации, PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры от продажи нефти. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания перечисляет деньги немедленно, отмечает Reuters. "Роснефть" оплачивает венесуэльскую нефть со скидкой, а впоследствии получает ее полную стоимость от конечного покупателя.

Санкции США в отношении "Еврофинанс Моснарбанка"

Часть средств проходит через российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк", которому принадлежат 50 процентов PDVSA, подчеркивают собеседники агентства. В марте США ввели в отношении этого финансового института санкции из-за его поддержки режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как показывают изученные агентством документы, в схеме участвует ряд крупных энергетических компаний, в частности индийская компания Reliance Industries. По словам представителя Reliance, индийская сторона покупает венесуэльскую нефть с помощью российских и китайских компаний. Он подчеркнул, что Reliance находится "в активном диалоге с Госдепартаментом США" по вопросам приобретения нефти из Венесуэлы, чтобы не нарушать введенные Вашингтоном санкции.

Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке

28 января министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о введении санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Южноамериканская страна по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым не будет, в частности, у главы Венесуэлы.

Венесуэла переживает острый политический и социальный кризис. 22 января, после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок, в стране начались массовые протесты. Председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В апреле законодательное собрание Венесуэлы, лояльное Мадуро, лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности.