Топ-10 городов мира, где живут магнаты недвижимости

Эксперты Hurun составили список городов с самой высокой долей миллиардеров в области недвижимости. Всего в исследование вошли 239 миллиардеров. Причем 58% из них - из Китая, 11% - из США, и 7% - из Великобритании.

Ниже мы расскажем о 10 городах, где живет наибольшее число миллиардеров, состояние которых основано на недвижимости.

10. Фошань

Число миллиардеров: 6

Самый богатый человек: Ян Хуэйянь с состоянием $23 млрд

Фошань - старинный торговый город, издавна славившийся своими фарфоровыми фабриками и шелкопрядильнями.

В XVIII веке соперничал с Ханчжоу за звание четвертого по величине экономического центра Китая. Заиление рукавов реки отрезало город от судов крупного водоизмещения и сделало его промышленным придатком разросшегося Гуанчжоу.

Туристов в Фошань привлекают живописные вершины, пещеры и водопады южной части города, 800-летний храм с собранием редкой скульптуры и печь для обжига фарфора, которая якобы действует со времен династии Тан.

9. Тайбэй

Число миллиардеров: 6

Самый богатый человек: Лин Ченг Су-Е с состоянием $4,2 млрд

Город является и центром стремительного развития страны и тайваньского экономического чуда.

Тайбэй - важный промышленный центр. Важными отраслями являются производство электроники и компонентов, точных приборов, оборудования, текстиля и одежды, продуктов питания и др.

Все более весомое значение в экономике приобретают торговля, транспорт и банковский сектор.

Туризм - небольшой, но, тем не менее, тоже довольно важный компонент экономики города.

8. Чунцин

Число миллиардеров: 7

Самый богатый человек: Ву Яцзюнь с состоянием $9,8 млрд

Чунцин - город центрального подчинения в центральной части Китая, крупнейший по площади из четырех китайских административных единиц этой категории.

Ведущее место в экономике города занимает промышленность. Опорными отраслями промышленности являются химическая, машиностроительная и металлургическая.

Чунцин вместе с городами Шанхай, Чанчунь и Шиянь является крупнейшей базой по производству автомобилей Китая.

7. Нью-Йорк

Число миллиардеров: 9

Самый богатый человек: Стивен Росс с состоянием $10 млрд

Нью-Йорк - важный мировой финансовый, политический, экономический и культурный центр.

Основу современной архитектуры Нью-Йорка составляют небоскребы, то есть здания высотой свыше 150 м.

В городе построено свыше 5500 высотных зданий, из них 50 имеют высоту свыше 200 м. По количеству таких зданий Нью-Йорк уступает только Гонконгу.

6. Сингапур

Число миллиардеров: 10

Самый богатый человек: Роберт Нг и Филипп Нг с состоянием $5,9 млрд

Сингапур - высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким налогообложением, в которой важную роль играют транснациональные корпорации.

Сингапур привлекателен для инвесторов из-за низких налоговых ставок. Всего в Сингапуре 5 налогов, из которых один налог на прибыль, один - налог на заработную плату.

5. Шанхай

Число миллиардеров: 12

Самый богатый человек: Тонг Джикуан с состоянием $5,3 млрд

Шанхай - один из четырёх городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.

Большинство строящихся сегодня в Шанхае зданий представляют собой высотные жилые дома, различающиеся по высоте, цвету и дизайну.

Организации, ответственные за планирование развития города, сейчас все больше внимания уделяют созданию зелёных зон и парков в рамках жилых комплексов для улучшения качества жизни шанхайцев.

4. Лондон

Число миллиардеров: 14

Самый богатый человек: Хью Гросвенор с состоянием $17 млрд

Лондон относится к глобальным городам высшего ранга и ведущим мировым финансовым центрам. Экономика его составляет пятую часть экономики страны.

Лондон - важнейший экономический и финансовый центр Великобритании и Европы; один из глобальных городов, конкурирующий с Нью-Йорком за звание ведущего мирового финансового центра.

Недвижимость в городе считается одной из самых дорогих в мире.

4. Гуанчжоу

Число миллиардеров: 14

Самый богатый человек: Ху Цзяинь с состоянием $37 млрд

Гаунчжоу - политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего южного Китая.

Гуанчжоу с населением свыше 14 млн человек является третьим по величине городом Китая, уступая Шанхаю и Пекину.

3. Пекин

Число миллиардеров: 15

Самый богатый человек: Ван Цзяинь с состоянием $17 млрд

Это крупнейший железно- и автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны.

Кроме того, Пекин является политическим, образовательным и культурным центром КНР, в то время как главными экономическими центрами считаются Шанхай и Гонконг.

Вместе с тем, в последнее время все больше берет на себя роль локомотива предпринимательской деятельности и основного поля для создания инновационных предприятий.

2. Шеньчжэнь

Число миллиардеров: 17

Самый богатый человек: Яо Чжэньхуа с состоянием $14 млрд

Благодаря масштабным иностранным и государственным инвестициям за довольно короткий период времени город превратился в крупный промышленный, финансовый и транспортный центр.

Сегодня Шэньчжэнь является одним из наиболее динамично развивающихся городов Китая, четвертым из числа наиболее конкурентоспособных городов страны, крупнейшим среди китайских городов по объему экспорта и служит своеобразными воротами для привлечения инвестиций, новых технологий и культуры ведения бизнеса.

1. Гонконг

Число миллиардеров: 25

Самый богатый человек: Ли Ка-шин с состоянием $29 млрд

Экономика территории основывается на свободном рынке, низком налогообложении и невмешательстве государства в экономику.

Гонконг является офшорной территорией, это свободный порт и не взимает таможенных сборов на импорте, там нет налога на добавленную стоимость или его эквивалентов.

Недвижимость Гонконга считается одной из самых дорогих во всем мире.

Даже время мирового кризиса рынку недвижимости Гонконга удалось пережить с минимальными потерями, в основном благодаря стабильной экономике.