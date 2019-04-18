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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В ЕС запретят двойные стандарты качества продуктов

09:52 18.04.2019 |

Мир

 

В среду Европейский парламент одобрил изменение правил защиты прав потребителей в ЕС, направленное на решение проблемы двойных стандартов качества продуктов.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на пресс-службу Европейского парламента.

Эти правила коснутся так называемой проблемы "двойного качества продуктов", когда продукты, которые продаются под одним и тем же брендом в разных странах ЕС, отличаются по составу или характеристикам.

Согласно новым правилам, национальные органы власти должны будут бороться с маркетингом, вводящим в заблуждение.

Если продукция будет рассматриваться в разных странах-членах как идентичная, но существенно отличаться по составу и характеристикам, такая практика может быть квалифицирована как обман и может быть запрещена.

Максимальный размер штрафа за нарушение составит до 4% от оборота предприятия.

Директива будет передана в Совет министров ЕС, и у стран-участниц ЕС будет 24 месяца, чтобы изменить национальное законодательство.
 

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