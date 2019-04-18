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Парламент Греции принял резолюцию о требовании репараций от Германии
08:39 18.04.2019 |
Греция намерена потребовать от ФРГ репарации за ущерб, нанесенный стране нацистской Германией в годы Второй мировой войны. Парламент страны в среду, 17 апреля, большинством голосов одобрил резолюцию, обязывающую правительство Алексиса Ципраса добиться выполнения греческих требований "всеми необходимыми дипломатическими и юридическими средствами".
Требовать репараций Ципрас пообещал еще на выборах в 2015 году. Парламентская экспертная комиссия в 2018 году оценила их сумму не менее чем в 270 миллиардов евро, которые должны компенсировать разрушения и грабежи во время Первой мировой войны, а также ущерб, нанесенный Греции во время гитлеровской оккупации с апреля 1941 по сентябрь 1944 года. За этот период погибли около 300 тысяч греков. Кроме того, оккупационные власти в 1942 году вынудили Национальный банк Греции предоставить нацистской Германии кредит в 476 миллионов рейхсмарок.
В Берлине вопрос репараций Греции считают закрытым
Германия считает вопрос репараций юридически и политически окончательно урегулированным, заявил в среду в Берлине официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
В Берлине указывают на заключенный в 1990 году договор "два плюс четыре" о восстановлении единства Германии. Этот договор, который подводит черту под событиями Второй мировой войны, признан и Грецией, выплаты дополнительных репараций он не предусматривает.
Германия в послевоенные годы выплатила жертвам национал-социалистического режима в Греции компенсации на общую сумму в 115 миллионов марок ФРГ, которые, по договору от 1960 года, покрыли все индивидуальные требования. Что касается многомиллионного кредита "третьему рейху", то, по данным правительства ФРГ, этот вопрос урегулирован Лондонским соглашением о долгах 1953 года.
Кроме того, на первой конференции по репарациям, которая состоялась осенью 1945 года в Париже, Греции была определена ее доля в общей сумме репараций за Вторую мировую войну. Согласно тому решению, Греция получила из послевоенной Западной Германии товаров на сумму, которая в пересчете на нынешний курс составила около 2 миллиардов евро.
Что касается репараций за Первую мировую войну, то Германия полностью завершила их выплату в 2010 году.
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