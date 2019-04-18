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США вводят санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа
08:05 18.04.2019 |
США вводят новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Об этом заявил в среду, 17 апреля, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Майями в штате Флорида перед эмигрантами из Кубы. Он назвал эти страны "тройкой государств-тиранов".
В частности, ограничения вводятся на поездки и перевод денег на Кубу. Один человек сможет отправлять из США не более одной тысячи долларов в квартал. Эта мера должна затруднить доступ кубинских властей к американской валюте. Болтон также сообщил о введении штрафных мер в отношении пяти компаний, связанных с кубинскими военными и спецслужбами, включая авиакомпанию Aerogaviota. По его словам, политика прежнего президента США Барака Обамы, направленная на нормализацию отношений с Кубой, привела к расширению вредного идеологического влияния кубинского режима в регионе.
"Эти шаги против центрального банка Венесуэлы должны стать серьезным предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию, против размещения военных сил и средств в Венесуэле для поддержки режима Мадуро", - сказал Джон Болтон в ходе выступления в Майами.
Россия в марте отправила в эту страну около сотни военных и около 35 тонн груза. Куба также оказывает поддержку режиму Мадуро силами безопасности. "США будут рассматривать подобные провокационные действия как угрозу миру и международной безопасности в регионе", - заявил Болтон.
Санкции США против Центробанка Венесуэлы
Кроме того, министерство финансов США ввело санкции в отношении Центрального банка Венесуэлы. Их цель - "предотвратить его использование режимом (Мадуро. - Ред.) в качестве инструмента, продолжающего разграблять активы государства и эксплуатировать госучреждения для обогащения коррумпированных представителей режима", говорится в пресс-релизе ведомства.
Минфин США ввел также штрафные меры против банка Banco Corporativo в Никарагуа и против Лауреано Ортега Мурильо - сына президента Никарагуа, которых Болтон назвал, соответственно, "черной кассой" и "крупным коррупционером". Санкции предполагают блокировку активов в США, американцам запрещается с ними вести дела.
Ранее в среду Госдепартамент США объявил о том, что американские граждане со 2 мая получат право подавать в суд на компании, которые работают на Кубе и пользуются собственностью, конфискованной после Кубинской революции 1959 года и прихода к власти коммунистического режима во главе с Фиделем Кастро. Иски могут куснуться большого числа европейских и канадских компаний. ЕС и Канада в совместном заявлении выразили намерение совместно "защищать интересы своих компаний" в рамках Всемирной торговой организации.
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