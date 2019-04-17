Трамп отказался положить конец военной поддержке в Йемене

Президент США Дональд Трамп во вторник, 16 апреля, наложил вето на принятую американским Конгрессом резолюцию, призванную положить конец военной поддержке Вашингтоном арабской коалиции в вооруженном конфликте в Йемене.

Американский лидер прибегнул к праву вето второй раз за свое президентство.

"Эта резолюция - ненужная, опасная попытка ослабить мои конституционные полномочия, ставя под угрозу жизни американских граждан и отважных военнослужащих сегодня и в дальнейшем", - написал глава государства, объясняя свое решение.

Конгресс беспокоит укрепление сотрудничества с Эр-Риядом

Как отмечает AP, американских законодателей беспокоит укрепление сотрудничества Вашингтона с Эр-Риядом с целью дальнейшей изоляции регионального соперника Соединенных Штатов - Ирана. Действия Трампа вызвали незамедлительную критику со стороны его оппонентов в Демократической партии. Так, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси уже заявила, что Трамп стремится "увековечить позорное участие Америки в этом ужасном кризисе". "Этот конфликт должен закончиться немедленно", - подчеркнула она.

Противостояние в Йемене

Вооруженное противостояние в Йемене продолжается с 2014 года. В нем участвуют, с одной стороны, повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте задействованы правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Ранее телеканал CNN передал, что Саудовская Аравия и ОАЭ поставляют ряду группировок в Йемене, в том числе формированиям, связанным с террористической организацией "Аль-Каида", оружие, приобретенное в США. По версии канала, это делается, чтобы добиться лояльности боевиков и мятежных племен в Йемене.