Польша предоставила всем детям до 18 лет право получать 500 злотых в месяц

С 1 июля этого года все дети и молодежь в Польше до 18-ти лет будуть иметь право получать 500 злотых (более 100 евро) в месяц. До сих пор такая помощь предназначалась только на второго и каждого последующего ребенка в семье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Члены правительства говорят, что этот шаг направлен на улучшение общей демографической и экономической ситуации. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, расширение программы "Семья 500+" - это ответ на риск ослабления роста ВВП.

"Это должно служить улучшению демографии Польши, чтобы была молодежь, которая позже будет работать и на нашу пенсию, и на экономическое развитие всей страны", - сказал он.

Министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская добавила, что программа "Семья 500+" уже влияет на демографию: "Показатель деторождаемости - 1,45 - самый высокий с 1997 года".

После изменений бенефициарами программы "Семья 500+" станет почти 7 млн детей. Расходы из государственного бюджета возрастут на 9,5 миллиарда злотых.