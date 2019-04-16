Стамбул на грани финансового банкротства

Когда кандидат в мэры Стамбула от правящей "Партии справедливости и развития" (AKP) Бинали Йылдырым 26 марта сказал о "необходимости дополнительных налогов в Стамбуле", члены его команды сразу же попытались удалить это заявление из интернета, опасаясь, что оно может навредить его кандидатуре на муниципальных выборах 31 марта.

Но Йылдырым был прав: самый большой город Турции срочно нуждается в дополнительном доходе, так как находится на грани банкротства. Крайне важно увидеть масштаб финансовых трудностей Стамбула, чтобы понять, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и AKP так неохотно признают итоги выборов в мегаполисе, на которых Йылдырым проиграл оппозиционному кандидату с разницей в 15 тыс. голосов.

Бюджет 15-миллионного Стамбула в 2019 г. составляет 23,8 млрд лир (более $4 млрд), рост на 18,4% по сравнению с 2018 г. Городская администрация также имеет два агентства, которые работают в качестве партнеров: IETT (отвечает за общественный транспорт) и ISKI (водоснабжение, канализация и сбор мусора). Если учитывать эти агентства, то общий бюджет составит почти 35 млрд лир (более $6 млрд).

Администрация города имеет также в своем подчинении 28 государственных компаний, которые отвечают помимо прочего за городские парки, автостоянки, строительство и поставку природного газа потребителям. В представленном недавно парламенту докладе о работе мэрии в 2018 г. указывается, что долг Стамбула (с учетом всех его компаний и партнеров) достиг 22 млрд лир (более $4 млрд).

Авторы доклада, среди которых представители оппозиционных партий, называют четыре основных причины финансовых проблем мегаполиса, отмечает Al-Monitor.

Во-первых, это отсутствие всеобъемлющего контроля, который бы позволил выявлять неэффективное управление и неоправданные расходы. Кроме того, отсутствует какой-либо рабочий механизм для принуждения к переменам или судебного преследования тех, кто действует против общественных интересов.

Вторая причина заключается в том, как администрация города проводит поиск подрядчиков. В докладе приводится несколько примеров того, как городские власти заключают договора на поставку товаров и услуг по тарифам, значительно превышающим рыночные. Вопрос в том, является ли это простой бесхозяйственностью или кумовством?

Кроме того, на торгах часто зарегистрирован лишь один претендент, а муниципалитет порой устанавливает "особые условия", которые явно нацелены на определенного победителя. Формально все это не нарушает закон, но устраняет истинную конкуренцию.

Третья причина - плохое управление, которое наносит значительный ущерб общественным интересам. Так, например, транспортный партнер городской администрации IETT согласился сдавать в аренду сотни своих автобусов (причем не резервные машины, а те, которые должны выходить на регулярные маршруты) частной транспортной компании. Согласно контракту IETT должна была предоставить своих водителей и бензин. Причем, если происходила авария, после которой требовался ремонт, а общая сумма не превышала 100 тыс. лир ($19 тыс.), IETT покрывала все расходы.

В 2018 г. из-за денежного кризиса по причине высокой кредитной нагрузки городская администрация начала распродавать государственную земля (чрезвычайно ценный товар в Стамбуле). Однако в докладе ставится резонный вопрос, почему земля выставлялась на торги по явно заниженным ценам?

Последняя причина - неоправданные расходы. Подтверждением этому является 848 млн лир ($155 млн), которые городские власти пожертвовали религиозным молодежным фондам в 2018 г., что формально также не противоречит закону. Проблема лишь в том, что большинство получателей имеют тесные связи с семьей президента.

Перед выборами Эрдоган, занимавший в 1990-х гг. пост мэра Стамбула, дал понять, что даже если оппозиция одержит победу в каком-либо муниципалитете, то она не сможет свободно управлять им.

"Они элементарно не смогут платить зарплату своим сотрудникам", - заявил он.

Поскольку Турция недавно перешла к президентской форме правления, местные органы власти сегодня имеют меньший контроль над собственными финансами. Если они захотят занять у государственных банков, то им потребуется одобрение Эрдогана. Тем не менее для президента чрезвычайно болезненно терять власть в крупнейшем городе страны. "Если мы потеряем Стамбул, то потеряем Турцию", - не раз говорил Эрдоган перед выборами.