Банк Японии может опустить процентные ставки намного ниже 0%

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил о возможностях центробанка по дальнейшему смягчению монетарной политики.

По словам руководителя японского ЦБ, процентные ставки в Японии могут опуститься еще ниже текущего уровня -0,1%, "если это потребуется". Об этом Курода заявил в интервью.

Глава Банка Японии отметил, что показатели промышленного производства и японской экономики в целом в последнее время ухудшились в связи со снижением объемов экспорта в Китай, в частности в сфере IT-продукции, а также машин, промышленного оборудования и ряда других товаров.

- Есть ли у центральных банков, в особенности вашего, возможности по предотвращению резкого спада или даже рецессии?

- Процентные ставки в Японии в настоящее время составляют -0,1%. Ставка по 10-летним гособлигациям Японии составляет около 0%. Но мы можем провести дальнейшее снижение процентных ставок.

- Насколько далеко вы можете пойти в сторону отрицательных ставок?

- В Японии ставка составляет всего лишь -0,1%. Как вы знаете, в Европе процентные ставки в ряде стран находятся на уровне -0,5% и даже -0,8%. Я не говорю о том, что мы пойдем на подобное снижение. Но для снижения как долгосрочных, так и краткосрочных процентных ставок все еще есть пространство. И, кроме того, есть также другие способы для смягчения монетарных условий, частности с помощью более крупных покупок активов. Так что для дальнейшего смягчения монетарной политики еще есть возможности, если это потребуется. Но на данном этапе этого не требуется.