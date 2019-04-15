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Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей
К 2030 году европейские автомобилестроители должны будут снизить выбросы CO₂ в новых автомобилях на 37,5 процента по сравнению с разрешенным в 2021 уровнем. В понедельник, 15 апреля, представители 28 стран ЕС на встрече в Люксембурге окончательно согласовали ужесточение данных правил.
К 2025 году - на 15 процентов меньше выхлопов CO₂
Для малотоннажных грузовых автомобилей предполагается снизить выбросы углекислого газа на 31 процент. В качестве промежуточной цели для обеих категорий транспортных средств намечено сокращение выхлопов диоксида углерода на не менее чем 15 процентов до 2025 года.
Согласованные цели являются гораздо более жесткими, чем показатели, первоначально предлагавшиеся правительством ФРГ, которое исходило из 30-процентного сокращения выбросов CO₂ к 2035 году.
Актуальный средний показатель - 118,5 г CO₂ на один км
Согласно существующему на данный момент в ЕС плану, к 2021 году средний показатель вредных выхлопов новых автомобилей каждого европейского автомобилестроителя не должен превышать 95 г диоксида углерода на каждый километр. Эту цель можно достигнуть только за счет значительного увеличения доли электроавтомобилей. Многие производители еще далеки от достижения этой цели. По последним данным, средний европейский показатель составляет 118,5 г CO₂ на один километр.
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