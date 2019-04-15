Финансовые новости
- |
- 15.04.19
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав
12:58 15.04.2019 |
Страны ЕС окончательно одобрили реформу законодательства о защите авторских прав, вызывавшую глубокие разногласия. После длительного согласования позиций, большинство государств Евросоюза, в понедельник 15 апреля, проголосовали в поддержку спорной реформы. В марте депутаты Европарламента уже поддержали первую за последние 20 лет реформу законодательства о защите авторских прав.
Цель реформы - адаптировать законодательство к современным цифровым моделям и позаботиться о том, чтобы издательства, СМИ и работники сферы искусства получали адекватное вознаграждение за использование их продукции. Особые споры вызывали два пункта - статья 11 и статья 17.
Спорные статьи
Статья 11 предусматривает введение законодательных норм, которые обяжут Google и другие поисковые машины платить за показ в интернете выдержек из статей и других материалов. Между тем статья 17 обязывает такие онлайн-платформы, как YouTube, Instagram и GitHub платить работникам сферы искусства и другим обладателям авторских прав за распространение их песен и видео.
Для того чтобы исключить нарушения, на такие платформы предлагается устанавливать фильтры - специальное программное обеспечение, которое будет проверять контент на соблюдение новых норм защиты авторских прав уже при выгрузке контента.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил кодекс по процедурам банкротства
|Евросоюз изменил Газовую директиву
|S&P ожидает замедления роста ВВП Украины в 2019г до 2,5% при ослаблении гривни до 28,6 грн/$1
|«Я прийшов, тебе нема»: Что даст Порошенко концерт на «Олимпийском»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав
|Евросоюз изменил Газовую директиву
|У объединившихся правых популистов ЕС нет единой программы
|Суд Испании лишил свободы главу военной разведки Венесуэлы
|Помпео назвал действия России в Венесуэле «очевидной провокацией»
|США пытаются путем санкций перекрыть экспорт нефти из Венесуэлы
Это интересно
|Lockheed Martin планирует построить корабль для доставки людей на Луну к 2024 году
|SpaceX запустила тяжёлую ракету Falcon Heavy и вернула все три ускорителя
|Израильский луноход «Берешит» разбился при посадке на Луну
|Amazon подслушивает разговоры пользователей через колонки Echo
|Топ-10 самых нелюбимых брендов в мире
|Достигнута рекордная плотность водородных топливных элементов
|Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology