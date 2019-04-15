Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав

Страны ЕС окончательно одобрили реформу законодательства о защите авторских прав, вызывавшую глубокие разногласия. После длительного согласования позиций, большинство государств Евросоюза, в понедельник 15 апреля, проголосовали в поддержку спорной реформы. В марте депутаты Европарламента уже поддержали первую за последние 20 лет реформу законодательства о защите авторских прав.

Цель реформы - адаптировать законодательство к современным цифровым моделям и позаботиться о том, чтобы издательства, СМИ и работники сферы искусства получали адекватное вознаграждение за использование их продукции. Особые споры вызывали два пункта - статья 11 и статья 17.

Спорные статьи

Статья 11 предусматривает введение законодательных норм, которые обяжут Google и другие поисковые машины платить за показ в интернете выдержек из статей и других материалов. Между тем статья 17 обязывает такие онлайн-платформы, как YouTube, Instagram и GitHub платить работникам сферы искусства и другим обладателям авторских прав за распространение их песен и видео.

Для того чтобы исключить нарушения, на такие платформы предлагается устанавливать фильтры - специальное программное обеспечение, которое будет проверять контент на соблюдение новых норм защиты авторских прав уже при выгрузке контента.