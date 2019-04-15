У объединившихся правых популистов ЕС нет единой программы

Олли Котро из партии "Истинные финны", Йорг Мойтен из АдГ, Маттео Сальвини из итальянской "Лиги" и Андерс Вистисен из Датской народной партии.

Правые популисты из нескольких европейских стран, планирующие создать в Европарламенте нового созыва единую фракцию, не имеют единой предвыборной концепции. "Мы не идем на европейские выборы с совместной программой, проект находится на стадии создания", - заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен (Jörg Meuten) в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 14 апреля.

По словам главного кандидата от немецких правых популистов на выборах в Европарламент, каждая партия "проводит свою национальную кампанию и пытаются получить максимально возможное число голосов". При этом вошедшие в новое объединение партии выступают "против однополых браков и гендерного сумасшествия", а также за "жесткие ограничения в миграционной политике", отметил он. Одновременно Мойтен признал, что между различными партиями имеются разногласия по вопросу распределения нелегальных мигрантов между странами ЕС.

Правые популисты хотят стать второй силой Европарламента

На данный момент в новую фракцию намерены войти, помимо немецкой АдГ, итальянская "Лига", Датская народная партия, партия "Истинные финны", Австрийская партия свободы (АПС), а также эстонские правые популисты. Согласно прогнозам, в новую фракцию смогут войти почти 50 депутатов.

Мойтен рассчитывает, что к группе присоединятся евродепутаты из других правых фракций и близких по взглядам партий, в частности из французского "Национального объединения" Марин Ле Пен. Кроме того, по его оценке, в новом составе Европарламента будут отсутствовать фракции "Европа за свободу и демократию" (EFDD) и "Европа наций и свобод" (ENF), поскольку состоящие в них депутаты перейдут в его новую фракцию. "Если все пойдет наилучшим образом, мы сможем даже быть второй по численности группой в парламенте", - заявил Йорг Мойтен.

Планы создать новую фракцию в Европарламенте

В начале апреля Мойтен объявил о планах создать совместно с итальянской "Лигой" и еще рядом партий аналогичной направленности новой фракцию в Европарламенте под названием Европейский альянс народов и наций (European Alliance of Peoples and Nations, EAPN). Альянс будет отличаться своей "патриотической" повесткой, сообщил он на встрече лидеров правых партий, организованной федеральным секретарем "Лиги" Маттео Сальвини в Милане.

По словам Мойтена, АдГ и ее европейские партнеры намерены "свести к нулю нелегальную миграцию в ЕС", "сохранить европейское разнообразие и богатство культур" и "возвести "крепость Европу". "Мы расширяем нашу общность, семью. Мы работаем над новой европейской мечтой", - добавил в свою очередь Сальвини.

В нынешнем составе Европарламента правопопулистская группа "Европа наций и свобод", в которую входят французское "Национальное объединение", итальянская "Лига" и их союзники, имеет 37 депутатских мандатов из 751. Однако за пять лет, прошедших с предыдущих выборов в Европарламент, популярность правых партий в странах ЕС значительно возросла. Выборы в Европарламент пройдут в странах ЕС с 23 по 26 мая.