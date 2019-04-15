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Суд Испании лишил свободы главу военной разведки Венесуэлы
09:01 15.04.2019 |
Верховный суд Испании в субботу, 13 апреля, постановил заключить в тюрьму бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля. Испанская полиция арестовала 59-летнего отставного генерала днем ранее по ордеру, выданному США за контрабанду кокаина в 2011 году. Во время судебного заседания экс-глава разведслужбы отрицал причастность к контрабанде наркотиков и связи с колумбийской группировкой повстанцев FARC.
Соединенные Штаты направили Испании запрос об экстрадиции Карвахаля. Вашингтон считает, что у него есть ценная информация касательно главы Венесуэлы Николаса Мадуро. В феврале 2019 года экс-глава военной разведки южноамериканской страны выступил с критикой Мадуро и объявил о поддержке временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Противостояние Хуана Гуайдо и Николаса Мадуро
Венесуэла уже несколько месяцев переживает острый политический кризис. 22 января, после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок, в стране начались массовые протесты. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали его временным президентом Венесуэлы. В апреле законодательное собрание Венесуэлы, лояльное Мадуро, лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности.
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