Финансовые новости
- |
- 15.04.19
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США пытаются путем санкций перекрыть экспорт нефти из Венесуэлы
08:51 15.04.2019 |
США ввели санкции против четырех судоходных компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы на Кубу. С помощью этих мер Вашингтон намерен усилить давление на "незаконный режим" Николаса Мадуро, говорится в обнародованном в пятницу, 12 апреля, заявлении министерства финансов США. Компании, на которые наложены санкции, извлекают выгоду из того, что "режим Мадуро занимается разграблением природных ресурсов", тогда как венесуэльская нефть принадлежит народу Венесуэлы, подчеркнул министр финансов США Стив Мнучин.
Ограничительные меры Вашингтона коснулись трех фирм из Либерии и одной - из Италии. Под санкции подпали в общей сложности девять танкеров, четыре из них перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу. Активы этих компаний в США заморожены, а их доступ к мировым финансовым системам в значительной степени блокирован.
С начала года Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После того как 22 января Мадуро вновь занял пост президента, в стране начались активные политические протесты. Днем позже председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Легитимность лидерства Гуйадо признали большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств. Между тем Россия поддерживает Николаса Мадуро.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил кодекс по процедурам банкротства
|Евросоюз изменил Газовую директиву
|S&P ожидает замедления роста ВВП Украины в 2019г до 2,5% при ослаблении гривни до 28,6 грн/$1
|«Я прийшов, тебе нема»: Что даст Порошенко концерт на «Олимпийском»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав
|Евросоюз изменил Газовую директиву
|У объединившихся правых популистов ЕС нет единой программы
|Суд Испании лишил свободы главу военной разведки Венесуэлы
|Помпео назвал действия России в Венесуэле «очевидной провокацией»
|США пытаются путем санкций перекрыть экспорт нефти из Венесуэлы
Это интересно
|Lockheed Martin планирует построить корабль для доставки людей на Луну к 2024 году
|SpaceX запустила тяжёлую ракету Falcon Heavy и вернула все три ускорителя
|Израильский луноход «Берешит» разбился при посадке на Луну
|Amazon подслушивает разговоры пользователей через колонки Echo
|Топ-10 самых нелюбимых брендов в мире
|Достигнута рекордная плотность водородных топливных элементов
|Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology