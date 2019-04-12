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В Турции прошли массовые задержания полицейских
19:48 12.04.2019 |
Спустя почти три года после подавления путча в Турции в стране продолжаются массовые облавы и аресты. Только в пятницу, 12 апреля, в результате полицейских операций в 31 провинции по подозрению в террористической деятельности было задержано 75 человек, сообщает государственное информационное агентство Anadolu. Все задержанные - полицейские, которых подозревают в связях с движением радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в Турции в 2016 году. Турецкие власти безуспешно пытаются добиться от Вашингтона экстрадиции проповедника.
Всего только за пять дней, с понедельника по пятницу, в Турции, по данным агентства, по аналогичным обвинениям, было задержано 523 человека.
После неудавшегося путча в Турции были арестованы более 500000 человек, из них почти 30000 сидят в тюрьме до сих пор. Как заявил президент страны Реждеп Тайип Эрдоган, среди арестованных более чем 4400 полицейских. Более 31000 полицейских, 15000 военных и 4000 сотрудников органов юстиции были уволены со службы.
Критики президента Эрдогана обвиняют его в использовании провалившегося путча для подавления инакомыслия.
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