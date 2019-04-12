Доверие американцев к правительству США остается на рекордно низком уровне

Уровень доверия к правительству США со стороны американского населения остается на рекордно низких значениях, при этом американцы выступают за дальнейшее увеличение расходов бюджета страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Pew Research Center. По данным опроса, лишь 17% верят в то, что правительство США "всегда или почти всегда принимает правильные решения". Это один из наиболее низких показателей за последние 60 лет с момента проведения опроса общественного мнения в США в плане доверия к федеральному правительству.

Среди республиканцев данный показатель чуть выше - 21%, среди демократов в ходе третьего года президентства Трампа лишь 14% доверяют администрации США под его руководством.

В рамках опроса также выяснилось, что американцы не хотят сокращения расходов бюджета США. Более того, доля тех, кто высказался за повышение расходов почти по всем из 13 различных статей государственных расходов - от образования, социального обеспечения, здравоохранения, военных расходов и другим пунктам, превышает долю заявивших о необходимости сохранить государственные расходы на текущем уровне.

Опрос был проведен 20-25 марта среди 1500 граждан США в возрасте старше 18 лет.

Превалирующее среди американского населения мнение о необходимости дальнейшего увеличение госрасходов означает, что любым последующим администрациям США будет крайне трудно принять какие-либо меры по сокращению расходов бюджета ввиду их непопулярности.