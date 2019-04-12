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Евростат назвал страны ЕС с самой высокой почасовой оплатой труда
15:10 12.04.2019 |
Средние почасовые затраты на рабочую силу в 2018 году (исключая сельское хозяйство и государственное управление) оцениваются в 27,4 евро в Европейском союзе (ЕС) и 30,6 евро в зоне евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.
По данным статистического ведомства Евросоюза, самые низкие почасовые затраты на рабочую силу зафиксированы таких странах, как Болгария (5,4 евро), Румыния (6,9 евро), Литва (9,0 евро), Венгрия (9,2 евро) и Латвия (9,3 евро), а самая высокая в таких странах, как Дания (43,5 евро), Люксембург (40,6 евро), Бельгия (39,7 евро), Швеция (36,6 евро), Нидерланды (35,9 евро) и Франция (35,8 евро).
Почасовая стоимость рабочей силы в промышленности составила 27,4 евро в ЕС и 33,2 евро в зоне евро. В сфере услуг она составили 27,0 и 29,6 евро соответственно. В строительстве почасовые затраты на рабочую силу составили 25,0 евро в ЕС и 27,6 евро в зоне евро.
Затраты на оплату труда состоят из зарплаты и не связанных с зарплатой расходов (например, социальных взносов работодателей). Доля этих расходов затрат в общем объеме затрат на рабочую силу составляла 23,7% в ЕС и 25,6% в зоне евро.
Таким образом, средняя почасовая оплата труда в Дании составляет около 37,5 евро.
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