Берлин одобрил новые военные поставки для Саудовской Аравии

Полуприцепы с низкорамной платформой

Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку вооружений Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, непосредственно участвующим в военном конфликте в Йемене. Об этом сообщили в четверг, 11 апреля, агентство dpa, интернет-издание Spiegel Online, а также общественно-правовая медиакомпания ZDF со ссылкой на имеющееся в их распоряжении письменное уведомление министра экономики ФРГ Петера Альтмайера (Peter Altmaier), направленное профильной комиссии германского бундестага. Согласно этому документу, речь идет о технологии производства полуприцепов с низкорамной платформой, разработанной немецкой фирмой Kamag из города Ульма. В состав совета, заседающего в режиме строгой секретности, входят канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и несколько федеральных министров.

Из послания Альтмайера следует, что члены парламентской комиссии, в ведении которой находятся вопросы экспорта вооружений, на последнем заседании дали добро на военные поставки шести государствам, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Комплектующие для низкорамных платформ должны быть доставлены во Францию "с конечным пунктом назначения в Саудовской Аравии".

В конце марта сообщалось, что Германия на шесть месяцев продлила эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии, о чем сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он уточнил, что до 30 сентября Германия не будет поставлять оружие Саудовской Аравии, в том числе по ранее одобренным контрактам, и не будет выдавать разрешение на поставки оружия в будущем. Изначально запрет на поставку оружия Саудовской Аравии был введен в середине ноября 2018 года, после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в здании саудовского консульства в Стамбуле.

В 2018 году Саудовская Аравия была вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018-го Берлин поставил Эр-Рияду вооружения на сумму 416,4 млн евро.