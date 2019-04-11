Финансовые новости
- |
- 11.04.19
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Литва обещает каждому жителю 1000 евро за отказ от старого авто
19:05 11.04.2019 |
Министр окружающей среды Литвы сообщил, что после утверждения плана сокращения загрязняющих выбросов жителям за отказ от старого автомобиля можно будет выплачивать тысячу евро в рамках поощрения покупки нового авто.
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Delfi.
"Нужно помочь людям отказаться, и мы считаем, что эта мотивирующая цифра должна быть около тысячи евро, при отказе от старого автомобиля и покупке нового", - сказал министр Кястутис Мажейка.
В рассмотренных Кабмином Литвы в среду мероприятиях по сокращению загрязняющих выбросов на такое финансовое поощрение предусмотрено выделить из госбюджета 30 млн евро.
Жители, которые отказались от загрязняющих автомобилей, также смогут получить льготы на общественный транспорт.
Органам самоуправления, которые приобрели общественный транспорт, работающий на природном газе или водороде, также будет выделено по 30 млн евро.
Органам самоуправления пяти крупнейших городов и курортов, которые ввели системы, ограничивающие движение транспортных средств, работающих на дизельном топливе, планируют выделить поощрение в размере 20 млн евро.
Финансовую помощь также планируется выделить жителям, которые заменят дровяные печи на тепловые насосы или подключатся к системам централизованного отопления.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»
|Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда
|Нові друзі РФ та перемога України: 10 тез про нове рішення ПАРЄ
|Переиграть Зеленского: Каким обещает быть Порошенко после победы на выборах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Литва обещает каждому жителю 1000 евро за отказ от старого авто
|Глава МВФ: криптовалюты расшатывают финансовую систему
|США выдвинули обвинения Ассанжу: ему грозит до 5 лет тюрьмы
|Попытка военного переворота в Судане: что нам известно
|Лукашенко: Россия обнаглела и начала выкручивать руки Белоруссии
|Госдума РФ во втором чтении одобрила законопроекте об автономной работе интернета в России
Это интересно
|В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо
|Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X
|Тайна золота республиканской Испании
|Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана
|6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос
|Facebook расскажет, кому продает персональные данные пользователей
|Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG