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США выдвинули обвинения Ассанжу: ему грозит до 5 лет тюрьмы
18:03 11.04.2019 |
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обвинительный акт Минюста США.
Обвинение было объявлено в четверг после того, как Ассанжа взяли под стражу в Лондоне в связи с запросом США об экстрадиции, а также в связи с нарушением условий освобождения под залог в 2012 году.
Его адвокат ранее заявлял, что Ассанж планирует бороться с любыми обвинениями США против него.
Ассанжа обвиняют в том, что он помог Мэннинг, бывшему аналитику разведки США и информатору WikiLeaks, взломать пароль, с помощью чего удалось проникнуть в компьютеры Пентагона.
"Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного проникновения и считается невиновным до тех пор, пока не будет доказана его вина. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", - говорится в обвинении.
Ассанж скрывался в посольстве от уголовного преследования с 2012 года.
Ассанж получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.
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