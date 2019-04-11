США выдвинули обвинения Ассанжу: ему грозит до 5 лет тюрьмы

Министерство юстиции США обвинило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с Челси Мэннинг с целью взлома секретного правительственного компьютера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обвинительный акт Минюста США.

Обвинение было объявлено в четверг после того, как Ассанжа взяли под стражу в Лондоне в связи с запросом США об экстрадиции, а также в связи с нарушением условий освобождения под залог в 2012 году.

Его адвокат ранее заявлял, что Ассанж планирует бороться с любыми обвинениями США против него.

Ассанжа обвиняют в том, что он помог Мэннинг, бывшему аналитику разведки США и информатору WikiLeaks, взломать пароль, с помощью чего удалось проникнуть в компьютеры Пентагона.

"Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного проникновения и считается невиновным до тех пор, пока не будет доказана его вина. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", - говорится в обвинении.

Ассанж скрывался в посольстве от уголовного преследования с 2012 года.

Ассанж получил широкое внимание общественности за публикацию в WikiLeaks секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.