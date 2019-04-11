Попытка военного переворота в Судане: что нам известно

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Попытка военного переворота в Судане: что нам известно

14:57 11.04.2019 |

Мир

Армия Судана в четверг, как ожидается, объявит о свержении президента Омара Башира, который правил страной 30 лет. Государственное телевидение Судана уже несколько часов транслирует военную музыку и объявление "Ожидайте в скором времени важное заявление вооруженных сил".

Массовые демонстрации с требованием отставки президента и назначения переходной власти продолжаются в стране уже четвертый месяц.

Омар Башир - первый действующий президент, против которого были выдвинуты официальные обвинения судом в Гааге - в 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по делу о военных преступлениях и геноциде.

Утром 11 апреля к тысячам демонстрантов, которые уже несколько недель протестуют в центре Хартума, в ожидании объявления о смещении Омара Башира присоедились еще десятки тысяч.

По данным источников информационных агентств, армейское командование в четверг провело совещание с руководством разведки и спецслужб, чтобы определить, кто возглавит Высший совет вооруженных сил, который станет переходным органом власти.

По словам известной в Судане журналистки Юсры Эльбагир, "замена одной диктатуры на другую" не удовлетворит протестующих. Глава разведки Судана Салах Гош и руководитель сил быстрого реагирования (проправительственных отрядов "джанджавид") Мохаммад Хамдан Даало ("Хамидти") сами управляли жесткими действиями против демонстрантов, написала она в "Твиттере".

Протесты в столице страны Хартуме начались в декабре прошлого года. Первоначально они были вызваны ростом цен и падением уровня жизни.

Судан богат нефтью и экспортирует около полумиллиона баррелей в день, но 40% населения в последние десятилетия живут за чертой бедности.

Митинги быстро перешли в политический протест против режима Омара Башира, их участники начали называть происходящее революцией. В ответ на нарастание демонстраций президент Башир в феврале объявил в стране чрезвычайное положение, распустил местные органы власти и назначил прямое управление.

8 марта президент распорядился выпустить из тюрем всех женщин, арестованных во время демонстраций протеста.

Многодневные демонстрации в столице собрали сотни тысяч человек и носили преимущественно мирный характер, но столкнулись с жестким ответом силовых структур. Во время разгона протестующих и рейдов полиции погибли в общей сложности 38 человек - это признанная правительством цифра, однако правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что погибших намного больше.

После нескольких месяцев массовых протестов руководство полиции отказалось участвовать в их подавлении.

Лидеры оппозиции ведут переговоры с силовиками, и, как заявил агентству Франс пресс один из лидеров протеста Омар Дигер, ищут пути осуществить "волю революции".

Одним из символов протеста стала Алаа Салах - "женщина в белом", неоднократно выступавшая перед толпой в Хартуме. Видео с ней распространилось по сотням тысяч аккаунтов в "Твиттере". В прессе она получила прозвище "Нубийская королева".

30 лет у власти

 

Омар Башир пришел к власти в Судане в 1989 году в результате военного переворота, возглавил Революционный совет национального спасения и ввел в стране исламское законодательство. Тогда Башир находился в чине полковника суданской армии. Затем режим его правления был оформлен в президентскую республику, и Башир провел на посту президента пять сроков.

На последних президентских выборах в 2015 году он получил, согласно официальной сводке, 94% голосов. Оппозиционные кандидаты бойкотировали голосование, называя его несвободным и несправедливым.

Несколько лет назад в интерью Би-би-си Башир заявлял, что устал и не планирует выдвигать свою кандидатуру на очередной срок в 2020 году.

Сейчас Баширу 75 лет.

Трагедия Дарфура и раскол с Югом

В 2009 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Башира по обвинению в причастности к военным преступлениям и преступлениям против человечности в ходе Дарфурского конфликта, жертвами которого стали не менее 300 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в богатой природными ресурсами провинции на западе Судана начался в 2003 году.

Подчинявшиеся Хартуму отряды "джанджавид" жестоко расправлялись с мирным населением, деревни подвергались бомбардировкам. ООН обвинила Хартум в осуществлении геноцида нескольких племен и в изнасилованиях, насильственном перемещении почти миллиона человек.

В 2011 году южная часть страны объявила об отделении от Хартума и провозглашении независимого Южного Судана. Новое государство было признано ООН и международным сообществом.

Через два года из-за борьбы правящих группировок в Южном Судане разгорелась гражданская война - сейчас там находится контингент миротворцев ООН.

 

ПО РУБРИКАМ

16:51 Депозитные ставки для физлиц 11.04.19

15:55 Курс доллара США 11 апреля повышается впервые за 4 дня

13:52 Фондовые индексы АТР 11 апреля в основном снизились, лидером падения стал Китай

12:35 Справочный курс гривни снижен на 11,08 коп. до 26,8525 грн

11:51 Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ более чем на 2,93 млрд грн

11:46 Курсы валют по карточным операциям на 11.04.19

10:24 НБУ продал 10 апреля банкам депозитные сертификаты на 6,1 млрд гривен

10:20 9 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $157,3 млн до $356,2 млн

09:48 Остатки средств на корсчетах банков 11.04.19

09:35 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.04.19

09:30 Золото дешевеет 11 апреля после роста в течение нескольких дней подряд

08:44 Фунт дорожает к доллару 11 апреля после переноса срока Brexit

07:54 Биржи США закрылись ростом после публикации протоколов ФРС

10.04 Доллар на межбанке раскручивают и тянут курс наверх

10.04 МВФ ожидает ослабления гривни в 2019 г. до 28,68 грн/$1 и в 2020 г. до 29,96 грн/$1

• дальше…

17:47 Банкирам и коллекторам запретили вламываться к должникам без второго постановления суда

17:40 Украинцы задекларировали вдвое больше доходов, чем год назад

16:54 На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн, - Минобороны

16:48 Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь - Минфин

15:51 Цены на нефть снижаются 11 апреля на росте запасов в США, Brent торгуется у $71,1 за баррель

14:47 Штраф за непристегнутый ремень может вырасти в 10 раз

13:53 В январе-марте доходы местных бюджетов выросли на 17,2% до 60,4 млрд гривен

13:42 СУГ в рознице 11 апреля подорожал до 13,20 грн/л

12:48 Кабмин объявил конкурс на разработку по СРП участка «Дельфин» на шельфе Черного моря

12:41 Раде рекомендуют принять закон о налоге на выведенный капитал

• дальше…

14:57 Попытка военного переворота в Судане: что нам известно

13:48 Лукашенко: Россия обнаглела и начала выкручивать руки Белоруссии

13:48 Госдума РФ во втором чтении одобрила законопроекте об автономной работе интернета в России

13:27 Лондонская полиция арестовала Ассанжа

12:58 Египет отказался участвовать в создании «арабского НАТО»

12:53 США и Китай согласовали механизм выполнения торгового соглашения

11:24 Арабские СМИ сообщают об аресте президента Судана

09:02 Парламент Италии признал геноцидом массовое убийство армян в Османской империи

08:57 Как Нетаньяху рассчитается с Трампом за победу на выборах

08:38 На Кубе вступила в силу новая конституция страны

08:22 Трамп назвал расследование Мюллера «попыткой переворота». Его генпрокурор обещал разобраться

08:08 «Брексит» отложен до 31 октября: ЕС дал Британии длинную отсрочку

07:59 ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году

10.04 Журнал российского Министерства обороны рассказал о боевой парапсихологии

10.04 ПАСЕ приняла решение о России, убрав из него опасные нормы

• дальше…

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

08.04 К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

05.04 Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL

04.04 С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

04.04 В Киеве продлили пилотный проект по прокату велосипедов

02.04 КС признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

01.04 В Украине могут внедрить электронную систему в сфере строительства

29.03 Равнение на Польшу. Когда Украина скажет да медицинской марихуане

26.03 Украина поднялась в рейтинге паспортов

25.03 ICU рассчитывает до конца года запустить в Житомире завод по переработке несортированных ТБО по инновационной технологии

22.03 Президент KAN Development Игорь Никонов: Думаю, в 2019 году стоимость жилья на первичном рынке поднимется еще на 15-20%

22.03 В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса

22.03 Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam

• дальше…

17:24 Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»

15:59 Порошенко говорит, что в 2024 году будет баллотироваться в Европарламент

15:44 Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда

12:03 Зеленский уверенно побеждает Порошенко во 2-м туре выборов президента - опрос «Рейтинга»

11:41 Нові друзі РФ та перемога України: 10 тез про нове рішення ПАРЄ

10:41 Переиграть Зеленского: Каким обещает быть Порошенко после победы на выборах

10.04 ПАСЕ приняла решение о России, убрав из него опасные нормы

10.04 Закрытые списки и досрочные выборы. Как Зеленский собирается брать Раду

10.04 Порошенко сдал анализы VADA. Зеленский не придет

10.04 10 шагов вникуда. Кого решил развеселить Зеленский своим планом

10.04 Порошенко будет ждать Зеленского на НСК «Олимпийский» для дебатов 14 апреля в 14:14

10.04 LiqPay и реклама Зеленского. При чем тут ПриватБанк

10.04 Кабмин одобрил увольнение Степанова и Гордеева с поста глав Одесской и Херсонской ОГА

10.04 Глава Госдепа указал на различие ситуаций с Голанами и Крымом

09.04 Зеленский или Вакарчук: Кто поможет спастись «Самопомочи»

• дальше…

17:33 Достигнута рекордная плотность водородных топливных элементов

17:00 Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology

12:23 Sharp провела презентацию гибкого смартфона

09:21 Xiaomi представила замок со сканером отпечатков пальцев для скутеров, мотоциклов и велосипедов

10.04 Представлен Samsung Galaxy A80 с камерой-перевертышем, Snapdragon 730 и немалой ценой

10.04 Названа самая продаваемая модель смартфона в Китае

10.04 В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо

10.04 Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X

10.04 Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана

10.04 Facebook расскажет, кому продает персональные данные пользователей

09.04 Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG

09.04 Поднебесная чистка: как работают китайские уборщики киберпространства

09.04 Google обещает до 98% экономии трафика в браузере Chrome

09.04 Армия США взяла на вооружение очки дополненной реальности от Microsoft

09.04 СМИ: Facebook намерен привлечь $1 млрд для залогового обеспечения своей цифровой валюты

• дальше…

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно