Попытка военного переворота в Судане: что нам известно

Армия Судана в четверг, как ожидается, объявит о свержении президента Омара Башира, который правил страной 30 лет. Государственное телевидение Судана уже несколько часов транслирует военную музыку и объявление "Ожидайте в скором времени важное заявление вооруженных сил".

Массовые демонстрации с требованием отставки президента и назначения переходной власти продолжаются в стране уже четвертый месяц.

Омар Башир - первый действующий президент, против которого были выдвинуты официальные обвинения судом в Гааге - в 2009 году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по делу о военных преступлениях и геноциде.

Утром 11 апреля к тысячам демонстрантов, которые уже несколько недель протестуют в центре Хартума, в ожидании объявления о смещении Омара Башира присоедились еще десятки тысяч.

По данным источников информационных агентств, армейское командование в четверг провело совещание с руководством разведки и спецслужб, чтобы определить, кто возглавит Высший совет вооруженных сил, который станет переходным органом власти.

По словам известной в Судане журналистки Юсры Эльбагир, "замена одной диктатуры на другую" не удовлетворит протестующих. Глава разведки Судана Салах Гош и руководитель сил быстрого реагирования (проправительственных отрядов "джанджавид") Мохаммад Хамдан Даало ("Хамидти") сами управляли жесткими действиями против демонстрантов, написала она в "Твиттере".

Протесты в столице страны Хартуме начались в декабре прошлого года. Первоначально они были вызваны ростом цен и падением уровня жизни.

Судан богат нефтью и экспортирует около полумиллиона баррелей в день, но 40% населения в последние десятилетия живут за чертой бедности.

Митинги быстро перешли в политический протест против режима Омара Башира, их участники начали называть происходящее революцией. В ответ на нарастание демонстраций президент Башир в феврале объявил в стране чрезвычайное положение, распустил местные органы власти и назначил прямое управление.

8 марта президент распорядился выпустить из тюрем всех женщин, арестованных во время демонстраций протеста.

Многодневные демонстрации в столице собрали сотни тысяч человек и носили преимущественно мирный характер, но столкнулись с жестким ответом силовых структур. Во время разгона протестующих и рейдов полиции погибли в общей сложности 38 человек - это признанная правительством цифра, однако правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что погибших намного больше.

После нескольких месяцев массовых протестов руководство полиции отказалось участвовать в их подавлении.

Лидеры оппозиции ведут переговоры с силовиками, и, как заявил агентству Франс пресс один из лидеров протеста Омар Дигер, ищут пути осуществить "волю революции".

Одним из символов протеста стала Алаа Салах - "женщина в белом", неоднократно выступавшая перед толпой в Хартуме. Видео с ней распространилось по сотням тысяч аккаунтов в "Твиттере". В прессе она получила прозвище "Нубийская королева".

30 лет у власти

Омар Башир пришел к власти в Судане в 1989 году в результате военного переворота, возглавил Революционный совет национального спасения и ввел в стране исламское законодательство. Тогда Башир находился в чине полковника суданской армии. Затем режим его правления был оформлен в президентскую республику, и Башир провел на посту президента пять сроков.

На последних президентских выборах в 2015 году он получил, согласно официальной сводке, 94% голосов. Оппозиционные кандидаты бойкотировали голосование, называя его несвободным и несправедливым.

Несколько лет назад в интерью Би-би-си Башир заявлял, что устал и не планирует выдвигать свою кандидатуру на очередной срок в 2020 году.

Сейчас Баширу 75 лет.

Трагедия Дарфура и раскол с Югом

В 2009 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Башира по обвинению в причастности к военным преступлениям и преступлениям против человечности в ходе Дарфурского конфликта, жертвами которого стали не менее 300 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в богатой природными ресурсами провинции на западе Судана начался в 2003 году.

Подчинявшиеся Хартуму отряды "джанджавид" жестоко расправлялись с мирным населением, деревни подвергались бомбардировкам. ООН обвинила Хартум в осуществлении геноцида нескольких племен и в изнасилованиях, насильственном перемещении почти миллиона человек.

В 2011 году южная часть страны объявила об отделении от Хартума и провозглашении независимого Южного Судана. Новое государство было признано ООН и международным сообществом.

Через два года из-за борьбы правящих группировок в Южном Судане разгорелась гражданская война - сейчас там находится контингент миротворцев ООН.