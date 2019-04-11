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Лондонская полиция арестовала Ассанжа
13:27 11.04.2019 |
Полиция Лондона в четверг арестовала основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении на сайте полиции.
"Сегодня, 11 апреля, офицеры полиции Лондона арестовали Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистральным судом 29 июня 2012 года", - говорится в заявлении.
Арест был произведен после того, как власти Эквадора отозвали у Дж.Ассанжа право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
В британской полиции отметили, Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что "произойдет в кратчайшие сроки".
"Полиция Лондона обязана следовать выданному ордеру, и она попала на территорию посольства Эквадора по приглашению посла (этой страны - ИФ) вслед за отзывом права на предоставление Дж.Ассанжу убежища", - указано в заявлении полиции.
Эквадорская сторона в свою очередь отмечала, что решила лишить Дж.Ассанжа права на убежище за неоднократное нарушение им международных конвенций и дипломатического протокола.
Британский министр по делам Европы Алан Дункан приветствовал арест Дж.Ассанжа.
"Абсолютно правильно то, что Ассанж предстанет перед правосудием так, как надо в Соединенном Королевстве. Теперь суд будет решать, что случится дальше", - говорится в его заявлении.
При этом министр выразил признательность правительству президента Эквадора Ленина Морено за действия, которые привели к аресту Дж.Ассанжа.
Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепартамента.
Президент Эквадора Л.Морено в конце июля 2018 года заявлял, что основатель Wikileaks должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков тогда не назвал.
В октябре 2018 года Дж.Ассанж заявлял, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Британии и что президент Эквадора уже принял решение о лишении Дж.Ассанжа убежища, но пока не распорядился об этом.
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