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Египет отказался участвовать в создании «арабского НАТО»
12:58 11.04.2019 |
Египет уведомил США об отказе участвовать в создании Ближневосточного стратегического союза (MESA, "арабское НАТО"). Каир обеспокоен тем, что союз вызовет напряженность в отношениях с Ираном, сообщает Reuters.
Одной из причин отказа Египта является неопределенность с переизбранием президента США Дональда Трампа на второй срок в 2020 г. Египет опасается, что в случае прихода к власти в США другого кандидата существование MESA окажется под угрозой.
По плану Трампа в новый военно-политический союз должны войти Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иордания, Турция, Пакистан, Малайзия и мусульманские государства Африки. Таким образом, союз станет "исламским НАТО". США пригласили в союз около 30 стран.
В свою очередь Россия подписала с Египтом контракт на поставку более 20 истребителей Су-35 и средств авиационного поражения к ним. США напомнили, что Египет и другие страны, которые намерены купить оружие у России, должны помнить о возможных санкциях США против этих стран.
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