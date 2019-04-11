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США и Китай согласовали механизм выполнения торгового соглашения
12:53 11.04.2019 |
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон и Пекин добиваются прогресса на торговых переговорах. В частности, стороны согласовали механизм, который обеспечит соблюдение торгового соглашения.
"Мы в целом согласовали механизм по обеспечению соблюдения [соглашения]. Мы договорились, что обе стороны создадут соответствующие органы, которые будут заниматься текущими вопросами. Обе стороны относятся к этому очень серьезно", - сказал Мнучин в интервью CNBC.
Он отказался комментировать, будут ли США использовать пошлины в качестве инструмента, обеспечивающего соблюдение условий торговой сделки. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американские пошлины на китайские товары на сумму $250 млрд могут сохраняться даже после заключения соглашения. Китай настаивает на отмене пошлин в рамках сделки.
Мнучин также сообщил, что его встреча с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ во вторник была "продуктивной".
"Нам еще предстоит решить некоторые важные вопросы, но обе стороны очень усердно работают над этим соглашением", - отметил глава Минфина США.
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