Финансовые новости
- |
- 11.04.19
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Арабские СМИ сообщают об аресте президента Судана
11:24 11.04.2019 |
В столице Судана десятки тысяч человек вышли на антиправительственные протесты. Военнослужащие в четверг, 11 апреля, окружили здание министерства обороны страны, сообщают очевидцы агентству Reuters. По их словам, солдаты находятся на основных улицах и мостах Хартума. В свою очередь, государственное телевидение заявило, что вооруженные силы Судана "в скором времени обнародуют важное заявление".
На встрече командования армии военные решили отстранить от власти действующего президента Омара аль-Башира и распустить правительство, передает арабский телеканал Al-Mayadeen. 75-летний глава государства находится под домашним арестом, сообщает арабский телеканал Sky News Arabia. Эту информацию агентству AP подтвердили на условиях анонимности два высокопоставленных чиновника из правительства Судана.
Чрезвычайное положение в Судане
Акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года. Изначально протестующие выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен против авторитарно управляющего страной президента.
Это привело к тому, что в феврале аль-Башир объявил в стране чрезвычайное положение и ограничил свободу собраний, чтобы не допускать новых протестов. Тем не менее люди продолжили выходить на улицы с требованиями отставки главы государства.
Суд в Гааге подозревает аль-Башира в организации геноцида в Дарфуре
Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча, который поддержали исламисты. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Переиграть Зеленского: Каким обещает быть Порошенко после победы на выборах
|Доллар на межбанке раскручивают и тянут курс наверх
|ПАСЕ приняла решение о России, убрав из него опасные нормы
|Закрытые списки и досрочные выборы. Как Зеленский собирается брать Раду
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Арабские СМИ сообщают об аресте президента Судана
|Парламент Италии признал геноцидом массовое убийство армян в Османской империи
|Как Нетаньяху рассчитается с Трампом за победу на выборах
|На Кубе вступила в силу новая конституция страны
|Трамп назвал расследование Мюллера «попыткой переворота». Его генпрокурор обещал разобраться
|«Брексит» отложен до 31 октября: ЕС дал Британии длинную отсрочку
Это интересно
|Facebook расскажет, кому продает персональные данные пользователей
|Представлена третья модель «бюджетного» семейства Mercedes-AMG
|Поднебесная чистка: как работают китайские уборщики киберпространства
|Google обещает до 98% экономии трафика в браузере Chrome
|Армия США взяла на вооружение очки дополненной реальности от Microsoft
|СМИ: Facebook намерен привлечь $1 млрд для залогового обеспечения своей цифровой валюты
|Kaspersky Lab обнаружил теневой рынок цифровых личностей