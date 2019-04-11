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На Кубе вступила в силу новая конституция страны
08:38 11.04.2019 |
На Кубе в среду, 10 апреля, официально вступила в силу новая конституция страны. Она предполагает частичное признание частной собственности и учреждение должности премьер-министра. Кроме того новая редакция Основного закона признает важное значение малого и среднего бизнеса, иностранных инвестиций и конкуренции для кубинской экономики.
В то же время единственной законной политической силой на Кубе названа коммунистическая партия, положения о ее руководящей роли в обществе и о социалистическом характере государства остались неизменными. Не предполагается и политической либерализации.
"Новая конституция - дитя своего времени, она вновь отображает многообразие общества. Конституция станет наследием для будущих поколений кубинцев", - заявил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро Рус.
В феврале 2019 года на специальном референдуме 86 процентов кубинцев выступили за обновление конституции страны. Перед этим проект Основного закона в течение трех месяцев обсуждался в регионах и на предприятиях Кубы.
Представители оппозиции к обсуждению допущены не были. Оппозиционеры призывали жителей страны голосовать на референдуме против проекта конституции. Причинами этого были не только неприятие новой редакции основного закона Кубы как такового, но и желание явно выказать свое негативное отношение к правительству. Оппозиционеры выступали со слоганом #YoVotoNo ("я голосую против"), однако за пределами интернет-пространства он был незаметен.
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