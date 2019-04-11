Трамп назвал расследование Мюллера «попыткой переворота». Его генпрокурор обещал разобраться

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил генерального прокурора разобраться, кто и почему начал расследование обвинений в том, что его предвыборной кампании помогала Россия.

Трамп назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера "попыткой переворота".

Одновременно с этим генеральный прокурор Уильям Барр сказал, что считает, что американские спецслужбы следили за предвыборным штабом Трампа и еще неизвестно, на каком основании.

Представители спецслужб до сих пор говорили, что следили за шпионской деятельностью со стороны России, а не за штабом Трампа.

Что сказал Трамп?

Насколько известно, расследование Мюллера не нашло доказательств сговора Трампа или его окружения с Россией. В том, что касается обвинений, что Дональд Трамп пытался препятствовать правосудию, спецпрокурор не пришел ни к какому выводу.

Но в среду в беседе с журналистами Трамп в очередной раз высказался в том смысле, что само расследование Мюллера было незаконным.

"Это было попыткой переворота. Это было попыткой избавиться от президента. И мы их победили. Мы их победили", - сказал Трамп.

"Доклад Мюллера, когда они говорят про препятствование [правосудию], мы отбиваемся. И знаете, почему мы отбиваемся? Потому, что я знаю, насколько это было незаконно. Это была махинация", - добавил президент.

По его словам, генеральный прокурор Барр начал разбираться в том, как началось расследование, которое впоследствии взял на себя Мюллер.

"Потому что это была незаконная охота на ведьм, и все это знали. И они это знали тоже. И их поймали. То, что они сделали, - это измена", - заявил Трамп.

Что сказал генеральный прокурор?

Уильям Барр давал показания в комитете Сената США почти одновременно с выступлением Трампа.

Барра спросили, следили ли американские спецслужбы за действиями предвыборного штаба Трампа в 2016 году.

"Я думаю, что слежка была, - ответил Барр. - Вопрос в том, была ли она обоснованной. Я не говорю, что она не была обоснованной, но мне следует изучить этот вопрос".

Барр также сказал, что не понимает, почему спецслужбы не предупредили штаб Трампа, что в него могут внедриться иностранные шпионы.

Генеральный прокурор назвал работу ФБР замечательной, но добавил, что некоторые в руководстве организации могли принимать ошибочные решения.

"Я должен сделать все, чтобы власти не злоупотребляли своими полномочиями", - добавил Барр.

Была ли слежка за штабом Трампа?

Президент Трамп и его консервативные союзники не раз утверждали, что администрация Обамы внедрила в его штаб агента, чтобы дискредитировать республиканского кандидата.

В мае 2018 года в эфире телеканала Эй-би-си бывшего директора национальной разведки США Джеймса Клэппера спросили, вела ли администрация Обамы, в которой он работал, какой-то шпионаж в отношении окружения Трампа.

Он ответил, что этого не было: "шпионили, - и мне не нравится это слово, - только за тем, что делали русские".

"Мы пытались понять, куда пытаются проникнуть русские, куда они хотели получить доступ, как они пытались повлиять на ход событий", - сказал Клэппер.

Газета New York Times в 2018 году писала, что ФБР подослало в штаб Трампа информатора - американского университетского преподавателя, работающего в Великобритании, - для того, чтобы тот установил контакты с Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, называвшими себя советниками Трампа. Хотя в кампании Трампа они играли, насколько известно, самую маргинальную роль, их связи с Россией вызывали у ФБР подозрения.

Пейджа российские спецслужбы пытались завербовать задолго до предвыборной кампании 2016 года.

Пападопулос отбыл двухнедельный тюремный срок за дачу ложных показаний следователям Мюллера.

Трамп получил, что хотел

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Дональд Трамп давно уже требует расследовать деятельность тех, кто расследовал его действия. Сейчас, с новым генеральным прокурором, ему, возможно, это удастся.

Уильям Барр позже попытался скорректировать свои показания в Сенате о том, что спецслужбы "следили" за штаб-квартирой Трампа, но это уже не важно - процесс начался.

Пока еще не ясно, будет ли это лишь попыткой успокоить нетерпеливого президента или же полноценным расследованием.

На данный момент нет никаких твердых доказательств того, что решение о расследовании контактов членов предвыборного штаба с Россией было неправомерным.

Но президент, несомненно, будет ссылаться на своего генерального прокурора, если в сокращенном варианте доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который должен быть обнародован в ближайшие дни, окажутся какие-то весьма неудобные для него детали.

Даже если расследование расследователей не приведет ни к каким результатам, сам факт его проведения может нанести ущерб противникам президента, как он сам хорошо понимает