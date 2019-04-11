ФРС не планирует повышения процентных ставок в 2019 году

Руководство Федеральной резервной системы США ожидает, что ставки останутся на текущем уровне с учетом замедления темпов роста американской экономики.

Об этом свидетельствуют комментарии чиновников, сделанные ими в рамках заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, прошедшего 19-20 марта. Протокол заседания был опубликован в среду, 10 апреля.

В руководстве американского ЦБ отметили снижение прогнозов по темпам роста ВВП США, а также более слабые данные по потребительской активности в американской экономике, а также замедление экономического роста в других странах.

По прогнозам ФРС, темпы роста ВВП США "существенно замедлятся в I квартале" этого года. При этом в целом чиновники ожидают, что показатели американской экономики будут заметно ниже, чем в 2018 г. Среди факторов, которые приведут к прогнозируемому охлаждению экономики США в 2019 г., в ФРС назвали ослабление стимулирующего эффекта от ранее принятых мер в налоговой сфере, а также замедление мировой экономики.

При этом в ФРС ожидают более медленных темпов роста экономики США, чем прогнозировалось ранее, "не только в течение оставшихся кварталов 2019 г., но и в следующие несколько лет".

В плане прогнозов по дальнейшей монетарной политики "большинство участников ожидают, что развитие экономической ситуации и сопутствующих рисков, скорее всего, потребует сохранения процентных ставок без изменения в оставшуюся часть года".