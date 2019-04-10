Драги заявил о сохранении понижательных рисков в еврозоне, обнародует детали TLTRO позднее

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги считает, что риски для экономических прогнозов в еврозоне по-прежнему смещены в сторону понижения.

Это, по его словам, обусловлено сохраняющейся неопределенностью, связанной с геополитическими факторами, угрозой торгового протекционизма и проблемами emerging markets.

Импульс к ослаблению экономического подъема сохраняется, однако некоторые негативные факторы, ограничивающие рост, слабеют, заявил М.Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ, прошедшего в среду.

"Хотя мы видим сигналы ослабления ряда специфических внутренних факторов, ограничивающих рост, глобальные угрозы продолжают оказывать давление на экономический подъем в еврозоне, - сказал он. - В то же время, продолжающееся увеличение занятости и зарплат поддерживают гибкость экономики региона и инфляцию".

Оценка вероятности рецессии в еврозоне остается низкой, заявил М.Драги.

"Существенный объем монетарного стимулирования по-прежнему необходим для поддержания благоприятных финансовых условий и экономического подъема, а также для обеспечения устойчивого движения инфляции к уровням, которые будут ниже 2%, но близки к ним в среднесрочной перспективе", - заявил М.Драги.

По его словам, инфляция в еврозоне может замедлиться в ближайшие месяцы.

"Индикаторы базовой инфляции остаются в основном сдержанными, однако давление на инфляцию в плане зарплат усилилось, и ЕЦБ ожидает ускорения инфляции в среднесрочной перспективе, в том числе благодаря влиянию монетарной политики, подъему экономики и усилению темпов роста зарплат", - сказал М.Драги.

М.Драги подтвердил, что ЕЦБ ожидает сохранения процентных ставок на текущих уровнях "по крайней мере до конца 2019 года".

Инвесторы ждали от него деталей новой программы целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков, объявленных Центробанком в марте.

Однако М.Драги заявил, что условия нового раунда TLTRO ЕЦБ будут объявлены на одном из следующих заседаний, и они будут зависеть от ситуации в экономике.

Он отметил, что совет управляющих готов корректировать все задействованные инструменты политики для обеспечения того, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю.

"ЕЦБ также собирается оценить, требуется ли для сохранения благоприятного влияния отрицательных процентных ставок на экономику ограничение потенциальных побочных последствий отрицательных ставок, если такие есть, для банковских операций", - заявил М.Драги.

Глава ЕЦБ еще в конце марта намекнул, что совет управляющих может рассмотреть меры для смягчения негативных последствий отрицательных процентных ставок, в том числе для прибыльности банковских операций.

Он не уточнил, какие именно меры могут быть приняты, однако эксперты заговорили о возможности постепенного перехода ЕЦБ к многоуровневой процентной ставке по депозитам. Такая политика предполагает, что при сохранении отрицательной базовой ставки по депозитам часть средств банков в ЕЦБ размещается под положительную ставку.

Отвечая на вопрос по этой теме в среду, М.Драги сказал, что пока рано судить, потребуется ли Центробанку принимать такие меры, как например, переход к многоуровневой процентной ставке, для смягчения негативных последствий отрицательных ставок.

Комментируя ситуацию с Brexit, М.Драги отметил, что выход Великобритании из ЕС является одним из факторов неопределенности в Европе.

Последствия Brexit для стран еврозоны будут зависеть от того, будет ли он "жестким" или "упорядоченным", сказал он. По мнению М.Драги, последствия Brexit для еврозоны в целом не будут слишком серьезными, однако для отдельных стран региона могут оказаться значительными.

М.Драги также заявил о перегруженности банковской системы еврозоны, отметив, что она нуждается в консолидации.

Курс евро к доллару США упал на заявлениях М.Драги, тон которых эксперты посчитали "голубиным".

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1246 по сравнению с $1,1278 до начала выступления М.Драги.