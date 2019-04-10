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Венесуэла продаст за границу еще 8 тонн золота
11:39 10.04.2019 |
Власти Венесуэлы на прошлой неделе вывезли еще 8 тонн золота в слитках из хранилищ центрального банка для продажи за границу, сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.
Власти продают золотые запасы из-за нехватки средств после введения санкций США, ограничивающих доходы от экспорта государственной нефтяной компании PDVSA.
Продажа золотых запасов стала для Венесуэлы единственным источником иностранной валюты.
Резервы центрального банка Венесуэлы снизились на 30 тонн с начала года, когда президент США Дональд Трамп ужесточил санкции. Сейчас центробанк Венесуэлы владеет 100 тоннами золота в хранилищах страны на сумму более $4 млрд.
При таком темпе снижения резервы центрального банка страны почти исчезнут к концу года.
Администрация Трампа объявила Венесуэлу частью "тройки тирании" в Латинской Америке, включая левые правительства на Кубе и в Никарагуа. США пытаются отрезать денежные потоки правительству и поддерживают оппозицию.
Кризис в Венесуэле обострился после введения санкций США и блокировки счетов страны и госкомпаний. В начале марта 2019 г. лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы. США и ряд стран признали Гуайдо президентом страны и открыли ему доступ к зарубежным счетам страны и госкомпаний. В феврале 2019 г. Банк Англии отказал президенту Николаса Мадуро в возврате хранящихся в банке золотых резервов Венесуэлы на сумму $1,2 млрд.
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