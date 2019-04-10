Как и зачем ЕС будет оценивать безопасность инвестиций

Виталий Галицких, "Ильяшев и Партнеры"

Насколько безопасны иностранные инвестиции? Этот вопрос беспокоит многие страны, в первую очередь - развитые.

Однако механизм проверки инвестиций имеют лишь некоторые. В ЕС это лишь 14 стран: Австрия, Дания, Германия, Венгрия, Финляндия, Франция, Нидерланды, Латвия, Литва, Италия, Польша, Португалия, Испания и Великобритания.

Но через год, максимум полтора это изменится.

Постановление Совета ЕС о проверке прямых инвестиций было опубликовано в конце марта. Теперь странам-членам ЕС необходимо за 18 месяцев имплементировать их в национальное законодательство.

Проверку прямых иностранных инвестиций будут делать все страны ЕС и обмениваться друг с другом необходимой для этого информацией.

Новые правила, инициированные правительствами Франции, Германии и Италии, создают с этой целью единый для стран ЕС механизм и единый "опросник" для потенциальных инвесторов.

Новая система координат

Для проведения проверки у потенциальных инвесторов за пределами ЕС будут запрашиваться:

- Структура собственности иностранного инвестора, включая полную информацию о конечном бенефициаре;

- Сумма инвестиций;

- Товары и услуги, а также совершенные операции иностранного инвестора и целевой компании, в которую прямые иностранные инвестиции запланированы;

- Страны ЕС, в которые планируются инвестиции;

- Источник финансирования инвестиций / происхождение денежных средств;

- Запланированные сроки инвестирования.

Постановление Совета ЕС о проверке прямых инвестиций запрещает странам ЕС проводить различия между третьими странами и гарантирует помощь властей в прохождении проверки.

Сначала "опросник" инвестора будет проверяться на национальном уровне. Страны ЕС сохранили за собой право проверять и блокировать прямые иностранные инвестиции по соображениям безопасности и защиты общественного порядка, к которым относятся: доступ к конфиденциальной информации, доступ к стратегически важным ресурсам, доступ к стратегической инфраструктуре, а также ограничение свободы слова в средствах массовой информации.

Это означает, что "под прицел" попадут проекты в таких стратегических областях, как исследования, космос, транспорт и энергетика.

А также - проекты, которые затрагивают сразу несколько стран-членов ЕС.

После прохождения проверки на национальном уровне, согласно новым правилам, информация может быть передана Европейской комиссии.

Еврокомиссии разрешено давать заключения по делам, касающимся нескольких стран ЕС, либо когда инвестиции могут повлиять на проект или программу, представляющую интерес для всего Евросоюза.

Что это означает?

Новые правила делают процесс инвестирования понятнее, но также создают основание для отказа в инвестициях в тех странах, в которых ранее не отказывали инвесторам из третьих стран.

Если в настоящее время компания из Украины могла без препятствий проинвестировать, к примеру, строительство ветрогенераторов на территории 14 стран ЕС, то после имплементации новых правил эти страны начнут проверять такие инвестиции - чего раньше не делали, поскольку ЕС не устанавливал требований по их проверке на влияние на общую безопасность.

После проверки на национальном уровне информация об инвестициях может быть передана Европейской комиссии.

Другие страны ЕС также могут предоставить комментарии к вашему проекту (которые не являются обязательными, но должны быть должным образом учтены), что в совокупности может привести к отрицательному решению при одобрении инвестиций.

И конечно, больше всего проблем стоит ожидать в процессе запуска новой системы. Именно поэтому инвесторам, которые планируют инвестировать в транспортный или энергетический сектор в странах, которые не проводят проверку прямых инвестиций из третьих стран, стоит ускориться, пока имплементация новых правил не нашла отражения в их законодательствах.