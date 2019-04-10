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В Сенате США предупредили Турцию о санкциях, если она получит российские С-400
09:36 10.04.2019 |
Сенаторы США Джим Ингофф, Джим Риш и Менендес заявили, что на Турцию наложат тяжелые санкции, если она получит поставки российских систем ПВО С-400.
Об этом говорится в их колонке, опубликованной изданием The New York Times, передает "Голос Америки".
По их словам, Анкаре придется выбирать между С-400 и американскими самолетами, получить обе технологии ей не позволят.
Ингофф, Риш и Менендес подчеркнули, что если Турция действительно получит С-400 в июле, как запланировано, ее лишат права получить американские истребители F-35.
Они добавили, что в таком случае турецкие промышленные предприятия, которые вовлечены в создание и обслуживание программы F-35, будут из нее исключены.
"Приобретение Турцией С-400 было бы несовместимым с ее обязательствами перед НАТО и уменьшило бы ее способность гармонично взаимодействовать с союзниками. Приобретение С-400 создало бы неприемлемый риск, потому что радарная система С-400 может дать вооруженным силам России возможность вычислить, как работают F-35", - заявили сенаторы.
"Санкции трудно ударят по экономике Турции - скажутся на международных рынках, отпугнут прямые зарубежные инвестиции и нанесут вреда аэрокосмической и оборонной промышленности Турции", - подчеркнули они.
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