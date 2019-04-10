FT: Продолжительная отсрочка «брексита» выгодна всем

Продолжительная отсрочка "брексита" пойдет на пользу и Евросоюзу, и Великобритании, пишет в редакционной статье Financial Times.

Лидерам ЕС не позавидуешь. Им необходимо решить, на каких условиях предоставить Британии дальнейшее продление сроков "брексита" и стоит ли вообще давать отсрочку. Из-за неспособности британских политиков решить вопрос о "брексите" лидерам ЕС приходится тратить на эту проблему все больше времени и усилий, вместо того чтобы сосредоточиться на других насущных внутренних и внешних проблемах.

Во вторник появились признаки того, что лидеры ЕС могут согласиться на долгую отсрочку выхода Британии из Евросоюза. Не в интересах ЕС и не в интересах Лондона допустить жесткий "брексит" в грядущую пятницу или договориться лишь о коротком продлении. Хотя поведение Британии раздражает лидеров ЕС, им необходимо разрешить отсрочить "брексит" как минимум до конца этого года, если Лондон согласится выполнить ряд условий, пишет газета.

В пользу этого есть три аргумента. Во-первых, жесткий "брексит" приведет к нежелательным трудностям для европейских компаний - особенно с учетом того, что ухудшающиеся условия в мире не предвещают ничего хорошего перспективам экономики ЕС. Безусловно, Великобритания понесет более серьезный ущерб. Но это ненужный риск для ЕС в то время, когда он без особого успеха договаривается о торговле с США и выясняет отношения с Китаем.

Во-вторых, больше всех из стран ЕС от хаотичного "брексита", как в политическом, так и в экономическом отношении, пострадает Ирландия. Вопрос ирландской границы обсуждался в течение двух лет, и лидеры ЕС пообещали поддержать Дублин. Жесткий "брексит" станет насмешкой над этими обещаниями. Другим лидерам ЕС необходимо прислушаться к совету ирландского премьера Лео Варадкара. Он поддерживает отсрочку, чтобы дать Британии время и место для принятия решения о своих будущих отношениях с европейскими соседями, отмечает FT.

Наконец, лидерам ЕС нужно учесть возможные политические последствия поспешного и беспорядочного "брексита". Большая часть вины, несомненно, будет лежать на Лондоне. Но сбой в процессе, призванном продемонстрировать профессионализм, политическую зрелость и единство ЕС, не пойдет на пользу никому, кроме евроскептиков, правых националистов и популистов, которые надеются добиться успеха на выборах в Европарламент в следующем месяце.

Лидеры ЕС абсолютно справедливо видят риск в предоставлении отсрочки. По юридическим причинам необходимо организовать участие Британии в европейских выборах. Это кажется чем-то нелепым, учитывая, что ни правительства стран ЕС, ни ведущие политические партии Великобритании не рады такой перспективе. Более того, британское правительство окажется под давлением сторонников жесткой линии в отношении ЕС внутри правящей Консервативной партии, которые будут призывать всячески саботировать деятельность ЕС, полагает газета.

Чтобы развеять эти опасения, Великобритании нужно устраниться от таких вопросов, как выбор нового председателя Европейской комиссии и составление долгосрочного бюджета ЕС. Тереза Мэй, видимо, готова взять на себя такое обязательство, к которому всем лондонским политикам следует отнестись с пониманием. Однако это обязательство нужно закрепить юридически, чтобы в случае отставки Мэй ее преемник не смог его отменить.

Лидерам ЕС не пришлось бы обсуждать отсрочку "брексита", если б британские политики вовремя договорились о плане по выходу. Переговоры между правительством и оппозиционной Лейбористской партией могут принести такой результат. Но это маловероятно, поскольку разногласия из-за "брексита" проникли вглубь британской политики и общества.

"Брексит" невыгоден как для ЕС, так и для Британии. Но ЕС необходимо пойти навстречу и дать стране долгую передышку, чтобы помочь ей найти решение, которое причинит наименьший вред всем сторонам, резюмирует издание.