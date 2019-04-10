Китайский прорыв: чего ЕС добился на саммите с КНР

Дональд Туск, Ли Кэцян и Жан-Клод Юнкер скрепили рукопожатием достигнутые договоренности

Еще летом 2018 года на саммите в Пекине руководство ЕС демонстрировало единство с Китаем в противовес протекционизму США и несоблюдению международного права Россией. Однако уже в начале марта 2019 года Еврокомиссия назвала Китай не только конкурентом в экономике, но также и "системным соперником", продвигающим альтернативные пути управления государством и экономикой, и предложила список из 10 мер, как противостоять вызову со стороны китайской экономической модели.

Вопрос состоял в том, каким образом убедить Пекин изменить его политику. Главной возможностью для этого стал саммит ЕС-Китай в Брюсселе 9 апреля. Еще утром в этот день никто не знал, удастся ли сторонам договориться о совместной декларации. Отсутствие коммюнике означало бы, что ЕС ничего не смог добиться от КНР.

В итоге декларацию приняли, что позволило председателю Европейского совета Дональду Туску и главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру заявить на заключительной пресс-конференции о "прорыве" и "большом шаге" вперед. Китай на саммите традиционно представлял премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян.

Чего добился Евросоюз?

Текст коммюнике содержит много общих и расплывчатых формулировок, что характерно для совместных деклараций между сторонами, имеющими очень различные позиции. Но при этом ЕС удалось добиться положительной реакции Китая на ряд своих претензий.

Первым приоритетом для Брюсселя было убедить Пекин отказаться от государственных субсидий китайским промышленным предприятиям, что создает для них преимущества перед европейскими компаниями. В декларации ЕС и КНР согласились реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО) для устранения "глобальных торговых вызовов". "Для достижения этого обе стороны активизируют дискуссии с целью усилить международные правила касательно промышленных субсидий", - говорится в коммюнике. Именно эту туманную формулировку Туск выделил и назвал прорывом. Следует отметить, что в декларации прошлогоднего саммита эта тема не упоминалась.

Второе достижение ЕС - это согласие обеих сторон на отказ от "принудительной передачи технологий". За этой фраза скрывается еще одна ключевая претензия к Китаю: он принуждает иностранные фирмы передавать китайским компаниям технологии в обмен на доступ на рынок КНР.

Также стороны согласились стороны устранять "дискриминационные требования и практики" в отношении иностранных инвесторов. Для этого ЕС и Китай хотят заключить всеохватывающий инвестиционный договор. Участники саммита даже договорились о временных рамках: достигнуть договоренность до конца года и подписать соглашение в 2020-м. Кроме того, в 2019 году ЕС и Китай хотят завершить переговоры по соглашению о защите наименований места происхождения товара.

При этом ЕС не смог добиться всего, чего хотел. В частности, доступа на китайский рынок государственных закупок. Этот вопрос упоминается в декларации, но без каких-либо деталей.

Выполнит ли Китай свои обязательства?

Хотя лидеры ЕС и радовались принятию декларации, но в своих выступлениях были скорее сдержанны. В отличие от Ли Кэцяна, буквально излучавшего энтузиазм.

Большую часть своего выступления на пресс-конференции премьер Китая убеждал, что все обвинения в адрес Китая о нечестных экономических практиках - безосновательны. "Следовать правилам ВТО - это последовательная позиция Китая", - заявил он. По его словам, правительство Китая никогда не требовало от компаний нарушать интеллектуальную собственность или красть чужие секреты. "Это не то, как китайцы действуют", - заверил политик. В завершение он высказал надежду на полное выполнение совместной декларации.

Китай часто критикуют за то, что он обещает сделать свою экономику более открытой, но затем не выполняет. На это намекнул и Юнкер во время пресс-конференции: "Сегодняшний саммит - большой шаг в правильном направлении. Но обязательства имеют ценность только тогда, когда мы их выполняем".

На вопрос, какие гарантии того, что Пекин будет соблюдать достигнутые договоренности, высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности указал на сам факт того, что КНР согласилась на коммюнике: "Это четко показывает, что они привержены этому. В противном случае они бы не подписали совместную декларацию".

Причиной, почему ЕС удалось достигнуть прорыва, собеседник DW назвал переговоры Юнкера, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпиномв Париже. "И это, конечно же, сигнал американцам, что мы также можем достигать целей", - добавил чиновник ЕС.