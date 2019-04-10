ОАГ признала сторонника Гуайдо представителем Венесуэлы

Организация американских государств (ОАГ) признала Густаво Тарре законным представителем Венесуэлы при ОАГ. На этот пост его назначил временный президент Венесуэлы Хуана Гуайдо. Как сообщается во вторник, 9 апреля, на сайте ОАГ, за соответствующую резолюцию проголосовали 18 членов организации, против - 9 стран, 6 воздержались.

Гуайдо поприветствовал это решение в Twitter: "Мы добились прекращения узурпации в ОАГ и продолжим делать это в самой Венесуэле".

В то же время МИД Венесуэлы обнародовал заявление о намерении выйти из ОАГ 27 апреля текущего года в ответ на признание Тарре представителем страны. По мнению министерства, ОАГ действует в интересах Вашингтона.

В ФРГ представитель Гуайдо остался без дипстатуса

В конце марта стало известно, что Германия не стала предоставлять дипломатический статус Отто Гебауэра (Otto Gebauer), которого Хуан Гуайдо направил в Берлин в качестве диппредставителя. Как заявили в МИД ФРГ, Берлин принял Гебауэра в качестве "личного представителя временного президента Гуайдо", с которым германские власти будут продолжать диалог на политические темы. Дальнейших шагов в этой связи "не предусмотрено".

Венесуэла несколько месяцев переживает острый политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, включая Германию, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.