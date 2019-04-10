Иски по МH17: Большие преграды на пути к наказанию виновных

Осколки ракеты, поразившей "Боинг 777" над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года

Родственники погибших пассажиров "Боинга 777", сбитого над Украиной 17 июля 2014 года, не связывают все свои надежды привлечь к ответственности причастных к трагедии только с международным расследованием, которое идет в Нидерландах. Они идут и другими путями в попытках добиться наказания виновных. Но шансы на успех не всех исков одинаково велики, - такой вывод следует из разговоров с юристами, которых DW попросила прокомментировать развитие трех жалоб - двух в Европейском суде по правам человека и одного иска - в федеральном суде США в Нью-Йорке. По совпадению, в начале апреля эти три дела получили развитие.

Иск в США: попытка привлечь к ответственности банки

4 апреля в суд в Нью-Йорке был подан иск к "Сбербанку", банку ВТБ, а также финансовым компаниям Western Union и MoneyGram. Родные гражданина США Куинна Лукаса Шенсмена, летевшего рейсом MH17, обвинили финансовые институты в проведении денежных переводов пророссийским сепаратистам в "ДНР". Именно с территории, контролируемой самопровозглашенной республикой был совершен пуск ракеты, сбившей "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, - в этом уверена международная группа следователей под руководством Нидерландов.

Истцам придется преодолеть сложное препятствие, так как суд проходит в США, а двое из банков-ответчиков работают в России. "Верховный суд США резко ограничил экстратерриториальное действие американского права (то есть за пределами США - Ред.)", - сказал DW профессор Маттиас Леман (Matthias Lehmann), управляющий директор института международного частного права из Боннского университета. Но существуют исключения, например, закон по борьбе с терроризмом, принятый в 1992 году (Antiterrorism Act of 1992, H.R. 2222), на него и ссылаются родственники погибшего. "Иски, опирающиеся на такие законы, могут быть применены экстратерриториально", - объясняет Леман. Другой вопрос, что закон антитеррористический, и судьи должны будут согласиться с тем, что атака на самолет являлась актом терроризма. "С моей точки зрения, это сомнительно", - сказал профессор Леман, добавив, что крушение MH17 было больше похоже на "непреднамеренное следствие военных действий в зоне конфликта".

Еще сложнее доказать связь между сбитым "Боингом" и финансовыми операциями того же Сбербанка или Western Union, заметил в интервью DW кафедры международного права на юридическом факультете Оксфордского университета Антониос Цанакопулос: "Суд потребует показать, что есть причинная связь между работой банков и конкретным преступлением. Тут речь не идет о юридической экспертизе, это чистая логика".

Наконец, суд в США должен установить, что деяния российского банка в принципе подпадают под его юрисдикцию. Теоретически суду могут быть предоставлены, например, такие свидетельства как квитанция о денежной транзакции в долларах США в район сепаратистов. Это стало бы доказательством того, что российские банки пользовались американской финансовой системой. "Но без улики, которая бьет наповал, будет трудно преодолеть существующие препятствия", - заключил Леман. Оксфордский юрист Цанакопулос также считает "относительно маловероятным", что истцов ждет успех в американском суде.

Иски к России в ЕСПЧ

Также 4 апреля Европейский суд по правам человека передал России две жалобы: "Айлей и другие против России" и "Энглин и другие против России". Коллективные иски поданы от имени 380 родственников жертв крушения MH17. Истцы из Германии, Австралии, Нидерландов, США и других стран обвиняют Россию в нарушении права жертв на жизнь, а также в том, что российские власти сделали недостаточно для того, чтобы расследовать обстоятельства преступления.

Россия подтвердила получение жалобы и пообещала направить в ЕСПЧ свою позицию до начала осени. Свою причастность к трагедии власти РФ отрицают. Глава международной практики группы "Агора" Кирилл Коротеев считает, что в случае с исками по MH17 в Страсбурге главный вопрос заключается в том, "как ЕСПЧ будет принимать решение при полном отсутствии российского расследования, если основные доказательства ("Бук") по делу могут находиться на территории РФ". По его мнению, у суда не было дел и нет разработанной практики для случаев, когда ЕСПЧ "приходилось бы делать выводы об ответственности государства за нарушение Конвенции без доказательств, из этого государства происходящих".

Антониос Цанакопулос, напротив, уверен, что подобная практика у Страсбургского суда есть: "Зависит от улик, которые они (истцы - Ред.) смогут предоставить". Он напомнил, что ЕСПЧ привлек Великобританию к ответственности за действия в Ираке: "Почему? Потому что в Ираке были британские войска. А Турцию привлекли к ответственности за действия на Кипре". Главная задача истцов, по словам Цанакопулоса, - доказать то, что Россия имела "эффективный контроль" на востоке Украины и что следует говорить о расширении ее юрисдикции на данной территории.

Процедура для ведения подобных дел у ЕСПЧ вполне разработанная, считает и профессор Франк Майер (Frank Meyer), руководитель кафедры уголовного и международного уголовного права в Цюрихском университете: "В недавнем прошлом был ряд процессов, в которых ЕПСЧ имел дело с не настроенными на сотрудничество ответчиками". В связи с MH17 Майер считает, что суд может воспользоваться опытом предыдущих дел, в частности, привлечь к делу независимую экспертизу, а также провести оценку негативных последствий отказа России помогать в расследовании обстоятельства гибели пассажиров "Боинга".

"Сейчас в ЕСПЧ действует юридический принцип правоприменения, по которому все страны, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, коллективно отвечают за защиту прав человека", - сказал Майер DW. Отсюда следует, что вне зависимости от места преступления и причастности государства возникает обязанность оказывать друг другу правовую помощь в расследовании. "Как минимум это процессуальная обязанность была однозначно и явно нарушена", - заключил Франк Майер.