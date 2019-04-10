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Туск официально предложил ЕС гибкий вариант продления Brexit
23:50 09.04.2019 |
Президент Европейского совета Дональд Туск официально предложил странам ЕС утвердить на чрезвычайном саммите "гибкий" вариант продления срока Brexit.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на внеочередной саммит ЕС 10 апреля.
"Наш опыт, а также глубокие разногласия в Палате общин дают нам мало оснований полагать, что процесс ратификации может быть завершен к концу июня. В действительности, предоставление такого продления увеличило бы риск серии коротких продлений и чрезвычайных встреч на высшем уровне, создавая новые крайние даты...Вот почему я считаю, что мы должны также обсудить альтернативное, более продолжительное продление", - написал Туск.
Одним из возможных вариантов, по его мнению, может быть гибкое продление, которое будет продолжаться лишь столько времени, сколько необходимо, но не более одного года, поскольку после этой даты странам ЕС необходимо будет единогласно принять решение по некоторым ключевым европейским проектам.
"Гибкость позволит автоматически прекратить продление, как только обе стороны ратифицируют Соглашение о выходе. Великобритания сможет свободно выйти, когда будет готова. И 27 стран ЕС смогут избежать повторных саммитов по Brexit", - отметил Туск.
Он также предложил несколько условий на фоне обеспокоенности стран, что продолжающееся присутствие Великобритании создаст риски для функционирования ЕС.
"Нам нужно будет согласовать ряд условий: никакого возобновления переговоров о соглашении; никакого начала переговоров о будущем, за исключением Политической декларации; Великобритания должна будет поддерживать свое искреннее сотрудничество в течение этого критического периода таким образом, чтобы это отражало ее положение в качестве государства-члена, покидающего блок. Однако следует помнить, что Соединенное Королевство останется государством-членом с полными правами и обязанностями. И, в любом случае, Великобритания может отменить статью 50 в любое время, как заявлено Европейским судом", - отметил Туск.
Напомним, Палата общин парламента Великобритании поддержала предложение правительства обратиться к ЕС с просьбой отсрочить Brexit до 30 июня.
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