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Космические войска США будут насчитывать от 15 до 20 тысяч человек
23:37 09.04.2019 |
Численность космических войск США составит от 15 до 20 тысяч человек. Об этом исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан заявил во вторник, 9 апреля. Это меньше, чем в иных видах войск США - армии, военно-морских силах, военно-воздушных силах, корпусе морской пехоты или береговой охране. Шанахан особо выделил достаточно низкие затраты на формирование космических войск и в то же время их значительную эффективность.
По словам и.о. главы Минобороны США, космос является местом проведения военных операций. Он отметил наличие существенных угроз, в частности, от Китая и России. Соединенные Штаты "не собираются сидеть и наблюдать", добавил Шанахан, подчеркнув важность космического пространства для будущего Америки.
Трамп пообещал увеличить оборонное финансирование
Впервые о создании космических войск президент США Дональд Трамп объявил в марте 2018 года на встрече с представителями корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Глава государства пообещал значительно увеличить оборонное финансирование, представив создание нового вида войск как крупнейшую программу вооружения со времен Рональда Рейгана.
В июне президент поручил министерству обороны США начать формирование военно-космических сил, которые должны стать равнозначным подразделением с ВВС США. "Доминирование в космосе" необходимо для защиты Америки, заявил Трамп.
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