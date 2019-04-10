Космические войска США будут насчитывать от 15 до 20 тысяч человек

Численность космических войск США составит от 15 до 20 тысяч человек. Об этом исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан заявил во вторник, 9 апреля. Это меньше, чем в иных видах войск США - армии, военно-морских силах, военно-воздушных силах, корпусе морской пехоты или береговой охране. Шанахан особо выделил достаточно низкие затраты на формирование космических войск и в то же время их значительную эффективность.

По словам и.о. главы Минобороны США, космос является местом проведения военных операций. Он отметил наличие существенных угроз, в частности, от Китая и России. Соединенные Штаты "не собираются сидеть и наблюдать", добавил Шанахан, подчеркнув важность космического пространства для будущего Америки.

Трамп пообещал увеличить оборонное финансирование

Впервые о создании космических войск президент США Дональд Трамп объявил в марте 2018 года на встрече с представителями корпуса морской пехоты Соединенных Штатов. Глава государства пообещал значительно увеличить оборонное финансирование, представив создание нового вида войск как крупнейшую программу вооружения со времен Рональда Рейгана.

В июне президент поручил министерству обороны США начать формирование военно-космических сил, которые должны стать равнозначным подразделением с ВВС США. "Доминирование в космосе" необходимо для защиты Америки, заявил Трамп.