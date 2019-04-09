Армия США взяла на вооружение очки дополненной реальности от Microsoft

В ноябре 2018 года Microsoft выиграла контракт на сумму $479 миллионов на поставку армии США версии гарнитуры дополненной реальности HoloLens. Недавно канал CNBC выпустил подробный репортаж о новой технологии, которая способно перевернуть взгляд на подготовку солдата будущего.

Система дополненной реальности, которая должна улучшить подготовку солдат и повысить их эффективность на поле боя, получила название Integrated Visual Augmentation System или IVAS. Она создана на базе шлема HoloLens 2 от Microsoft. В прошлом году компания компания выиграла тендер на разработку для армии США, против чего публично выступили тысячи сотрудников Microsoft.

Выступления были настолько значительны, что гендиректор Microsoft Сатья Наделла был вынужден вмешаться и весьма резко ответить сотрудникам компании, несогласным с решением. "Мы приняли принципиальное решение не отказывать в технологиях институтам, выбранных нами в демократических государствах, чтобы защитить свободу, которой мы располагаем. Мы открыто заявляем в своем решении, и мы продолжим диалог [с сотрудниками]", - сказал Наделла в интервью CNN Business на мероприятии Mobile World Congress.

Контракт все еще в силе, поэтому армия решила показать, на что способна эта технология.

IVAS является сильно видоизмененной версией шлема Microsoft HoloLens, который генерирует виртуальные 3D-модели на объекты окружающего мира. Обычная версия шлема HoloLens используется в профессиональное сфере - хирургами, механиками, инженерами и т.д. Разработка позволяет упростить обучение и рабочие процессы, помогает обеспечить более эффективное проведение сложных технических и медицинский операций.

Журналист CNBC, которому удалось попользоваться модифицированным шлемом HoloLens 2 для военных, описывает этот опыт как компьютерную игру. На очки дополненной реальности может быть выведен курс до точки прибытия или позиция относительно каждого из товарищей по команде.

Тепловизор позволит гарнитуре дублировать очки теплового/ночного видения, определяя наличие противника сквозь дым, в ночное время суток или за определенными видами препятствий (например, кустами). И если применяемые ныне в полевых условиях приборы ночного видения излучают зеленый цвет, который может быть замечен врагом, то IVAS практически не светятся.

Предполагается, что размер очков сильно уменьшится и их можно будет носить под шлемом. Пока устройство довольно громоздкое, хотя и сравнительно легкое.

В армии США рассказали, что в первую очередь устройства позволят военным аналитикам изучать действия молодых и опытных солдат, чтобы обучать на собственных ошибках и тех и других. К примеру, после базовой тренировки по зачистке здания солдаты смогут ознакомиться с личной эффективностью по разным параметрам, а эксперты используют эти данные в будущих занятиях. IVAS передает пульс, видит, как солдат смотрит или куда прицеливается.

В будущем такие шлемы смогут использовать и в боевых действиях, но сегодня гаджет требует серьезных доработок: иногда у него сбоит навигация или карта отображает неправильные перепады высот.

Microsoft является самой известной, но не единственной компанией, работающей над системой. Марк Стивенс, директор по приобретению и операциям IVAS, рассказал журналистам, что всего в проекте задействовано 13 компаний.

Microsoft является подрядчиком, получившим права на эксклюзивный контракт сроком 24 месяца. На протяжении этого срока другие технологические компании, работающие над технологиями дополненной реальности, такие как Google, Apple или Magic Leap, не смогут претендовать на участие в разработке новой армейской технологии.

По данным CNBC, к середине 2022 года тренировочные комплекты HoloLens 2 IVAS получат несколько тысяч солдат, а к 2028 году гарнитура окажется в руках более чем 100 тысяч военнослужащих. Сумма контракта Microsoft с армией - $480 миллионов.