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Облигации Saudi Aramco привлекли рекордный спрос инвесторов
15:50 09.04.2019 |
Спрос на облигации государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) составил более $85 млрд, что является рекордным показателем доверия рынка к нефтяному гиганту, сообщает Reuters.
Aramco решила привлечь около $10 млрд в рамках размещения бондов. Эта сделка рассматривается как показатель потенциального интереса инвесторов к первичному публичному размещению акций саудовской компании.
Облигации разделены на транши бумаг со сроком погашения три, пять, 10, 20 и 30 лет.
Aramco наняла компанию Lazard в качестве финансового консультанта по сделке с облигациями. JPMorgan, Morgan Stanley, HSBC, Citi, Goldman Sachs и National Commercial Bank выступают в качестве организаторов выпуска.
Первоначальные данные о спросе инвесторов, превысившем $30 млрд, - до того, как облигации были фактически проданы, - побудили Aramco разместить облигации практически без премии к государственным облигациям Саудовской Аравии.
Для некоторых инвесторов контроль Эр-Рияда над нефтяным гигантом является проблемой, поскольку государственная собственность означает, что решения в конечном счете будут приниматься в интересах правительства, а не инвесторов. Однако на встрече с инвесторами перед размещением облигаций на прошлой неделе Aramco настаивала на своей независимости.
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