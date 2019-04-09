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Евросоюз берет жесткий курс в отношении Китая
08:42 09.04.2019 |
Запад расстается с иллюзиями в отношении Китая. Главная из них состояла в том, что КНР, вступившая в конце 2001 года во Всемирную торговую организацию (ВТО), в ходе интеграции в мировую экономику будет строго следовать правилам свободной торговли и, более того, постепенно начнет перенимать либеральную модель рыночной экономики.
США и Евросоюзу понадобилось почти два десятилетия, чтобы осознать: коммунистический Китай, стремительно набирая экономическую силу и вес на мировой арене, вовсе не собирается трансформировать свою модель централизованной, управляемой государством экономики.
Наоборот, Пекин все больше ее укрепляет, в одностороннем порядке используя правила и нормы свободного рынка для получения преимуществ перед своими глобальными конкурентами. И все активнее насаждает китайский госкапитализм и его правила повсюду в мире.
Не просто торговая война, а битва за лидерство
Первым дать отпор этой экономической "игре в одни ворота" Пекина решил Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов избрал путь протекционизма и весной 2018 года начал вводить заградительные таможенные пошлины на широкий ассортимент товаров из Китая.
Ключевая цель этой торговой войны, указывают эксперты, состоит не в том, чтобы просто выравнять американо-китайский торговый баланс, увеличив экспорт из США в КНР. А в том, чтобы в значительной мере перекрыть Китаю доступ к американским технологиям и тем самым предотвратить его превращение в мирового лидера инноваций и ведущую сверхдержаву.
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