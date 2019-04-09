Начальник охраны Трампа покидает пост вслед за министром внутренней безопасности

Глава Секретной службы США Рэндольф Аллес покинет пост в начале мая, об этом заявили в Белом доме. Ведомство, которым он руководил, занимается, среди прочего, охраной первых лиц государства. Оно подчиняется министерству внутренней безопасности, его глава Кирстьен Нильсен ушла в отставку накануне.

Рэндольф Аллес возглавлял Секретную службу США почти два года - с 25 апреля 2017 года. СМИ сообщили о его отставке в понедельник днем.

Первым о том, что и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни получил поручение от президента Дональда Трампа снять с должности Аллеса, сообщил CNN. О новых кадровых изменениях стало известно менее чем через сутки после увольнения министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

В Белом доме, впрочем, уход Аллеса увольнением не называли: "Директор Секретной службы США Рэндольф Аллес проделал большую работу в ведомстве за последние два года, и президент благодарен ему за более чем 40-летнюю службу стране. Господин Аллес вскоре покинет пост, и президент Трамп выбрал Джеймса М. Мюррея, кадрового сотрудника службы, на замену [Аллесу], начиная с мая", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

В послании сотрудникам ведомства Аллес также настаивал, что его не уволили: "Уверяю вас, это не так - в действительности мне несколько недель назад сказали в администрации, что в руководстве министерства внутренней безопасности следует ожидать перемен".

Аллес до Секретной службы работал в руководстве американской Погранично-таможенной службы, 35 лет он прослужил в морской пехоте.

Помимо охраны президента, вице-президента и других высших должностных лиц, Секретная служба борется с подделкой американских денежных знаков, долговых обязательств и прочих ценных документов.

По данным Fox News, Аллес узнал о своей грядущей отставке еще 10 дней назад. Собеседники телеканала рассказали, что Аллесу тогда поручили готовиться передавать дела новому руководителю.

Если это так, то уход Аллеса не связан с недавним инцидентом в поместье Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. На прошлой неделе выяснилось, что на территорию резиденции смогла незаконно проникнуть гражданка Китая.

СМИ сообщали, что женщина обманула агента Секретной службы, заявив, что она родственница одного из членов закрытого клуба Мар-а-Лаго. Сотрудник ей поверил и пустил на территорию резиденции. В зоне приема женщина попыталась выдать себя за участницу китайско-американского мероприятия под эгидой ООН.

Впрочем, сотрудники резиденции знали, что такого мероприятия в планах нет, обман китаянки раскрыли и ее задержали. У нее нашли четыре мобильных телефона, ноутбук и флеш-накопитель с вредоносным программным обеспечением. Женщину обвинили в даче ложных показаний, незаконном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом, ей грозит тюрьма. Сейчас она находится в следственном изоляторе.

Трамп после этого инцидента сказал, что "не может быть доволен работой Секретной службы сильнее, чем сейчас". "Секретная служба работает фантастически с первого дня [моего президентства],"- заявил глава государства.

Как связаны Секретная служба и "стена Трампа"

Источники CNN, ABC и CBS связывают отставку Аллеса с перестановками в министерстве внутренней безопасности, которому подчиняется Секретная служба. По их информации, кадровая ротация в ведомстве увольнением руководителя Кирстьен Нильсен не ограничится.

Высокопоставленный собеседник CNN в Белом доме заявил о грядущей "кадровой чистке" во втором по величине американском госоргане, отвечающем за национальную безопасность. CNN и CBS объясняют происходящее тем, что старший советник президента Стивен Миллер добивается пересмотра миграционной политики и кадрового состава министерства внутренней безопасности.

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен занимала эту должность с декабря 2017 года. В воскресенье она лишилась поста.

Увольнение Нильсен произошло после того, как Трамп посетил американско-мексиканскую границу, проверяя ход строительства новой стены. Он вновь говорил о наркотрафике и потоке мигрантов, который, по его словам, необходимо остановить, потому что "страна полна". Трамп также продолжает грозить вовсе закрыть границу США и Мексики. Это уже спровоцировало скачок цен на некоторые продукты в Америке, например, на авокадо, 80% из которых в США ввозят именно с юга.

Нильсен подвергалась критике как чиновница, олицетворяющая миграционную политику администрации Трампа - ответственность за строительство пограничной стены и разделение семей мигрантов демократы возлагали и на нее. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сказала, что она совершенно не сожалеет об уходе Нильсен и что ей давно следовало уйти в отставку.

Стена на границе с Мексикой - ключевое предвыборное обещание Трампа

Трамп продолжает настаивать, что ситуация на южной границе США кризисная, и объявил чрезвычайное положение в стране, минуя конгресс, чтобы обеспечить финансирование строительства пограничной стены - это одно из его предвыборных обещаний кампании 2016 года.

Демократы в конгрессе опротестовали этот шаг и объявили чрезвычайное положение неконституционным. Трамп же впервые за два года президентства наложил вето на резолюцию конгресса США об отмене его указа о чрезвычайном положении.

Преодолеть вето президента демократам уже не удалось, необходимых для этого двух третей голосов у них в Палате представителей нет, а в Сенате они и вовсе в меньшинстве.