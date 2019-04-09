Финансовые новости
- |
- 09.04.19
- |
- 05:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Саудовская Аравия опровергла уход от доллара в нефтеторговле
19:27 08.04.2019 |
Министерство энергетики Саудовской Аравии опровергло сообщения о планах королевства отказаться от доллара в торговле нефтью в случае принятия в США законопроекта NOPEC.
"Министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов отвергает заявления о намерении королевства продавать свою нефть в валютах, отличных от доллара США", - отмечается в пресс-релизе Минэнерго королевства.
5 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия грозит США продажей своей нефти в валютах, отличных от доллара, если Вашингтон примет законопроект NOPEC, подвергающий членов ОПЕК антимонопольным искам в США.
"Королевство торговало своей нефтью в долларах в течение десятилетий, что хорошо служило целям его финансовой и денежно-кредитной политики", - подчеркнули в министерстве.
"Министерство подтверждает приверженность королевства его роли в качестве стабилизирующей силы энергетических рынков и его стремление не рисковать таким ключевым политическим приоритетом путем фундаментального изменения финансовых условий отношений в сфере торговли нефтью во всем мире", - заявили в Минэнерго Саудовской Аравии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Крысиные бега»: О чем свидетельствует отставка председателя Одесчины Степанова
|Александр Гольц: Превратится ли Черное море в поле боя?
|Зачем республиканцы давят Коломойского
|Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Саудовская Аравия опровергла уход от доллара в нефтеторговле
|В Лондоне старые и загрязняющие авто будут платить дополнительный сбор
|Пророссийский доклад в ПАСЕ существенно изменили - Арьев
|Александр Гольц: Превратится ли Черное море в поле боя?
|Зачем республиканцы давят Коломойского
|ФБР расследует дело против Коломойского - The Daily Beast
|В G7 обещают противостоять действиям РФ в киберпространстве и усилить контрразведку
Это интересно
|Илон Маск объяснил наличие камеры в салоне Tesla Model 3
|Объявлены самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
|Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету
|Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США
|Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
|Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков
|Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки