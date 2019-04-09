Саудовская Аравия опровергла уход от доллара в нефтеторговле

Министерство энергетики Саудовской Аравии опровергло сообщения о планах королевства отказаться от доллара в торговле нефтью в случае принятия в США законопроекта NOPEC.

"Министерство энергетики, промышленности и минеральных ресурсов отвергает заявления о намерении королевства продавать свою нефть в валютах, отличных от доллара США", - отмечается в пресс-релизе Минэнерго королевства.

5 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия грозит США продажей своей нефти в валютах, отличных от доллара, если Вашингтон примет законопроект NOPEC, подвергающий членов ОПЕК антимонопольным искам в США.

"Королевство торговало своей нефтью в долларах в течение десятилетий, что хорошо служило целям его финансовой и денежно-кредитной политики", - подчеркнули в министерстве.

"Министерство подтверждает приверженность королевства его роли в качестве стабилизирующей силы энергетических рынков и его стремление не рисковать таким ключевым политическим приоритетом путем фундаментального изменения финансовых условий отношений в сфере торговли нефтью во всем мире", - заявили в Минэнерго Саудовской Аравии.