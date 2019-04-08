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В Лондоне старые и загрязняющие авто будут платить дополнительный сбор
18:26 08.04.2019 |
В Лондоне водители старых и наиболее загрязняющих автомобилей, которые захотят въехать в центр города, теперь вынуждены платить дополнительный сбор.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Большинство автомобилей, которые не соответствуют требованиям, должны будут платить 12,50 фунтов стерлингов за въезд в этот район - в дополнение к уже существующему протизаторному сбору.
Транспортные средства могут быть проверены с помощью онлайн-проверки, впрочем, существует перечень транспорта, что не соответствуют требованиям. Это мотоциклы, которые не соответствуют стандартам Euro 3, бензиновые автомобили и микроавтобусы, которые не соответствуют стандартам Euro 4, дизельные автомобили и микроавтобусы, которые не соответствуют стандартам Евро 6.
Тот, кто не оплатит сбор, будет оштрафован на 160 фунтов стерлингов. После первого нарушения предусмотрено лишь предупреждение.
В 2021 году зону взимания сбора планируют расширить, чтобы охватить всю территорию между северной и южной кольцевыми дорогами.
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