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В G7 обещают противостоять действиям РФ в киберпространстве и усилить контрразведку
09:08 08.04.2019 |
Страны G7 намерены усилить борьбу против ряда угроз, исходящих, по их мнению, от России в киберпространстве и ряде других сфер, говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств этого объединения.
"Мы продолжим усиливать наши возможности для того, чтобы противостоять... угрозам со стороны России - в киберпространстве, сфере стратегической коммуникации и в том, что касается контрразведки", - отмечается в документе.
Главы дипведомств стран "семерки" критикуют РФ за действия, дестабилизирующие ситуацию на мировой арене, в том числе - за "вмешательство в работу демократических систем других государств".
"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, а также - обязательства постоянного члена СБ ООН. Россия должна поддерживать мир во всем мире и соблюдать решения по оружейным эмбарго", - подчеркивается в коммюнике.
В то же время, министры выражают готовность работать с РФ "над поиском решений региональных кризисов и глобальных вызовов".
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